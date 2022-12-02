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【晴報專訊】騙案無日無之，長者更易成為騙徒的獵物。警方透露，早前一名86歲老婦疑墮「網上情緣」陷阱，向「情人」繳付了9,400元的「禮物清關費」；另有一名73歲老翁亦陷「刷單求職」騙案而失去2萬元。

總督察顏凱欣指，86歲女事主轉帳9,400元支付「清關費」，之後被要求滙更多款項。



警方亦發現，今年首9個月假冒官員騙案中，有12.7%受害人為61歲或以上，失款達1.71億元；「猜猜我是誰」亦有約69.6%受害人為長者，籲市民應多與家中長者講解騙案趨勢，並留意其日常行為是否有異。



警方商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣指，一名一向有網上交友習慣的86歲婦人，今年1月結識騙徒並發展成網上情侶，至4月有人假裝說要寄「定情信物」給事主，但訛稱禮物在海外海關被扣起，須支付「清關費」，事主不虞有詐而轉帳9,400元至一個本地個人戶口。對方之後更食髓知味要求滙更多款項，事主與朋友交流後才知受騙。

總督察顏凱欣指，86歲女事主轉帳9,400元支付「清關費」，之後被要求滙更多款項。



顏直言，以往接觸到的「網上情緣」受害長者大多伴侶已離世，會藉網上交友打發時間，故家人對他們的陪伴和關心相當重要，「曾經有受騙長者的子女知道父母受騙而中止其網絡連綫，他們就到樓下使用無綫網絡繼續與騙徒聯絡。」



首9月假官員騙案 逾6旬事主總失款1.71億



她又提到，一名73歲持碩士學位的退休老翁，7月接獲陌生人發出、聲稱為一個網上旅遊平台宣傳景點的招聘廣告，揚言有「彈性工作時間、時薪600元」並可賺取佣金，但須員工先墊支費用，老翁初時存入1,388元、並成功賺取135元，但之後再存入2萬元後仍未能完成「點擊任務」，對方要求他再存入4萬元，其後發現自己未能登入網站，亦聯絡不到騙徒，始知受騙。



另64歲的何太上月3日收到陌生人來電，聲稱兒子因在歐洲醉酒被當地警方拘捕，要她預備3萬港元保釋金，但因收數人未能說出兒子姓名，她拒交款予對方。惟騙徒同日再安排同一人上門收錢，何太遂報警，警方接報後在附近成功拘捕該男子。

何太



警方數字顯示，今年首9月假冒官員騙案當中，有110名受害人為61歲或以上，佔整體約12.7%，但失款已達1.71億元；「猜猜我是誰」則有513名長者於期內受害，佔整體約69.6%，失款達4,600萬元，佔整體逾8成。



另長者安居協會透露，近日有長者收到懷疑行騙的預錄語音信息來電，聲稱其平安鐘故障，可接駁至客戶服務，對方其後以各種理由騙取長者個人資料和金錢，籲長者如有懷疑，可按動平安鐘聯絡熱綫中心專員，如懷疑已受騙可致電警方「防騙易熱綫」18222。







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