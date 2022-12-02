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【晴報專訊】本港12小時內發生2宗疑倫常命案。其中在灣仔駱克道一個單位昨凌晨發生火警，2名男子死亡，初步相信火警有可疑，警方指2人胸口均有刀傷；另一名25歲男子前日被揭發涉嫌在牛頭角謀殺其50歲母親，目前正被扣查。和諧之家對接連發生涉及男性慘劇表難過，籲男性受困時應盡早求助。

火警案發於灣仔金樂大廈，大廈外牆亦被燻黑。

火警案發於灣仔金樂大廈，大廈外牆亦被燻黑。



消防昨凌晨3時47分接報指灣仔駱克道金樂大廈6樓一單位起火，現場火勢猛烈冒出大量濃煙，火勢近5時大致救熄。消防在起火單位內發現2名男子，其中1人全身燒焦，當場證實死亡，另一名男子則送往律敦治醫院搶救，其後同告不治；人員在單位內發現2罐助燃劑，認為起火原因有可疑，交由警方跟進，列作謀殺、自殺及縱火案。



火警現場無第三者及爭吵迹象



灣仔警區助理指揮官（刑事）冼國明表示，當場死亡的是89歲劉姓男子，已住在起火單位逾30年，2名死者是親戚關係。他透露，2死者分別是在房間和洗手間內被發現，胸口分別有2和1厘米被利器割傷的傷痕，劉男旁則有一把刀，確實死因仍待確認。初步調查顯示起火單位門窗緊鎖，相信案發時2人均在單位內且沒第三者，現場沒爭吵迹象或其他異常，惟現場嚴重燻黑增調查困難，不排除任何可能性。



另一宗為前日下午4時許由一名護士報案，指未能聯絡住在牛頭角上邨常榮樓一單位50歲女子，消防破門後發現該女子的25歲兒子，單位內亦傳出異味，人員其後在睡房床下暗格發現涉事女子屍體，她身上多處受傷，相信已死去數日，男子涉謀殺被扣查。據悉，死者與丈夫離異，母子久居單位多年並靠領綜援維生，疑犯患思覺失調及有暴力傾向；有鄰居透露，死者自小嚴格管束兒子生活，不許與其他小朋友往來，但疑犯平日對人禮貌，至上周兩母子曾發生爭執，須由警員調停，惟有人拒前往醫院接受檢查。

警方於常榮樓一單位內發現涉事女子屍體



疑弒母男子 有精神病紀錄



警方指男子有精神病紀錄，將為死者進行驗屍。



對約30小時內本港多區發生釀成多名男性死傷事件，和諧之家稱深感難過及惋惜，呼籲男性面對問題時，應盡早接觸社會服務機構。







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