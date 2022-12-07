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【晴報專訊】已故前國家主席江澤民的追悼大會，昨在北京人民大會堂舉行，全國民眾默哀3分鐘。國家主席習近平致悼詞時回顧江功績，讚揚他是卓越領導人，作為第三代中央領導集體的核心，堅持全面推進改革開放，並敢於鬥爭；習又提及江在1989年國內政治風波擁護及執行中央正確決策，並後帶領黨的中央領導集體穩住改革發展大局，為中國發展打下堅實基礎，且實現了香港澳門順利回歸。

江澤民上周三因白血病合併多臟器功能衰竭在上海逝世，享年96歲，遺體周一在北京八寶山公墓火化。追悼大會昨早10時舉行，場內掛上江澤民的巨型遺像，骨灰由黨旗覆蓋放在遺像下，兩側擺着21個花環，場面莊嚴肅穆。

習近平致悼詞，讚揚江澤民把畢生心血和精力都獻給人民。（央視視頻截圖）

習近平及多名歷屆政治局常委都有出席，所有人士身穿黑衣胸佩白花，江澤民的94歲遺孀王冶坪坐輪椅現身，神情哀傷。

創對外開放新局 實現港澳回歸

與會者首先肅立默哀3分鐘，習致悼詞時讚揚，江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人，把畢生心血和精力都獻給人民，贏得衷心愛戴和國際廣泛讚譽。他回顧江功績時提及在1989年春夏之交中國發生嚴重政治風波，當時身為上海市委書記的江澤民，堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂，有力維護上海穩定；1989年6月，江澤民當選為中央委員會總書記，中國正面臨外有壓力、內有困難的嚴重時刻，在決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭臨危受命，堅持改革開放，深入開展黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，並積極展開外交鬥爭，堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，捍衞中國特色社會主義偉大事業，成功穩住改革發展大局，為中國發展打下堅實基礎。

習指江作為黨的第三代中央領導集體的核心，在領導13年創立「三個代表」重要思想成為黨的重要指導思想，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標，又帶領中國加入世界貿易組織，形成對外開放新格局，並實現香港澳門順利回歸，推動兩岸達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭，並提出一系列外交和國際戰略思想，打開外交工作嶄新局面，並在國防和軍隊現代化建設取得巨大成就。

主動退下來 利領導層新老交替

習又指黨在籌備十六大期間，江主動提出不再擔任中央領導職務，並從中央委員會退下來，以利於促進黨和國家高層領導新老交替，中央同意其請求，江並在2004年提出辭去黨和國家中央軍委會主席的職務，退下來後續堅決擁護和支持黨中央工作。習籲全黨化悲痛為力量繼承其遺志，在新征程上保持只爭朝夕、奮發有為的姿態，增強全黨全國各族人民的「志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰」。

習致悼詞後，最後帶領向江澤民遺像三鞠躬，並奏起《國際歌》，大會歷時約1小時，期間全國民眾同時默哀3分鐘，有汽笛地方全程鳴笛，防空警報鳴響，交易市場臨時停市，公共娛樂活動暫停。治喪委員會又感謝海外各界及港澳台同胞對江逝世表示深切哀悼和慰問。

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