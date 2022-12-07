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【晴報專訊】第56屆工展會本周五（9日）於維園開鑼，入場費8元，「黃碼」人士亦可進入，惟場內續不設試食。廠商會形容今年是「苦盡甘來」，展會規模幾乎回復至疫前水平，盼能打破上屆近10億元的銷售額，入場人數達100萬。

有參展商在工展會首天推出大抽獎，20人可獲398元福袋，其中3人更額外獲150罐鮑魚。

有參展商首日舉行首100名顧客福袋抽獎，其中3人更可獲150罐鮑魚，冀市民消費力爆發。

工展會本周五至明年元旦一連24日在維園舉行，入場費8元，小童、65歲或以上長者、殘疾人士、及首2萬名新登記成為「工展會App」會員市民可免費入場；「黃碼」人士亦可進入，惟場內續不設試食。

冀破10億元銷售額 百萬人入場

廠商會會長史立德指，今屆工展會有420個參展商，逾860個戶外攤位，分10個主題展區，推出數百項「破抵價」優惠，包括多款1元產品，如紅燒元貝吉品鮑等；另新增「香港玩具時代」主題區，展示見證香港工業黃金歲月、陪伴多代市民成長的香港鐵皮玩具等，帶領市民走進時光隧道。史形容今屆工展會苦盡甘來，規模幾乎回復至疫前水平，社會已踏上復常之路，盼能打破上屆近10億元銷售額，入場人數達100萬。

今屆工展會有420個參展商，10個主題展區。

對連續3年不設試食，史稱可惜，強調有向政府爭取放寬，但理解近日疫情升溫，保障市民健康最重要。他又指，正與當局商討人流管制，料同一時間場內最多可容納1.5萬人。

安記海味董事總經理潘權輝指，鑑於經濟差和場內不設試食，將推出一系列優惠和新產品吸客，包括首日向首100名顧客派發抽獎號碼牌，20人將可獲價值398元福袋，其中3人更可再獲150罐鮑魚，未被抽中者亦可獲1罐紅燒鮑魚作安慰獎，並推出全新的鮑發財全盒、燈籠和鮑魚撈麵等。他又指，防疫放寬難免令更多市民外遊，但不少人買海味出外探親，海外港人亦藉此回港過節，盼工展會成「藥引」，令市民消費力爆發，冀銷售額較去年增1成。

首次參展的浚一企業有限公司市務主任陳喬宇稱，除於首8日和尾8日分別推出每日限量20包的5元東香醉米（0.5公斤裝）、及5元地道米粉，亦會推出以利市封設計的新年米包、買4送1的鮑魚和米新年禮盒等，盼在消費券「水尾」和熱鬧過節氣氛幫助下，銷售額可望有30萬元。

有參展商推出新年米包及禮盒，另限量推出5元米及5元地道米粉。

慶祝廠商會88歲生日，凡身份證號碼有相連的88數字、今年88歲、或在8月8日出生的香港永久居民，可到工展會網站登記參加獎賞活動，有機會獲388元禮品福袋乙份、每日首1千名入場人士可獲贈精美禮品1份等。







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