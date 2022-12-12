加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】慈雲山昨凌晨發生倫常慘案，一名患長期病，行動不便的47歲女子被發現昏迷在慈樂邨樂信樓一單位內，警方到場後發現其頭部和頸部疑遭人用硬物襲擊，送院後不治，現場搜出涉案錘子，經調查後拘捕同住的七旬父母。

有社工指，長期照顧病患令人感絕望、無力或疲累，年長照顧者更易有負面情緒，擔心自己先走一步時沒人照顧患病家人，籲當精神或身體響警號時，盡快求助。

劉嘉豪（中）指死者於送往廣華醫院搶救一小時後不治。（警方直播截圖）

黃大仙警區助理指揮官（刑事）劉嘉豪指，警方昨凌晨約1時半接涉案74歲婦人報案，指女兒在慈樂邨樂信樓一個單位內受傷昏迷，警員及救護員到場後發現一名女子倒臥單位客廳地上，隨即送往廣華醫院搶救，約一小時後證實不治。他續稱，死者房間旁邊的洗手間及客廳地上均留有血跡，死者右邊額頭及頸部均有明顯傷痕，初步相信是硬物襲擊所致，現場無明顯打鬥痕迹。

同住胞姊案發時不在家

據悉，警方獲悉47歲余姓死者生前患有腸道長期疾病逾5年，且行動不便，需要同住78歲父親及74歲母親長期照顧，3人均沒精神病紀錄，單位也未曾發生過糾紛；而死者另有一兄一姊，惟兄長已遷出，同住胞姊案發時並不在家。警方事後將同住的死者父母拘捕，初步相信他們與案有關，並搜出涉案錘子及一批衣物；案件列謀殺，由黃大仙警區重案組跟進，警方正調查疑犯犯案動機，不排除2人因不堪照顧壓力而犯案。

警方搜出涉案錘子及一批染血衣物（警方直播截圖）

照顧者易感絕望 親友宜多關心

明愛向晴軒家庭危機支援中心高級督導主任吳子樂強調，年長照顧者更易有負面情緒，如長期病患情況久未好轉，照顧者易感絕望、無助或疲累，「他們可能花人生大部分時間照顧病患，擔心自己先走一步時沒人照顧病者。」

涉案父母被捕（電視新聞截圖）

他指，照顧者如感自己精神拉緊、或出現不良生理反應，如出現傷害自己或他人的念頭，便應盡快找專業人士求助。他提醒照顧者的親友、鄰居以至大廈保安等亦應多關心照顧者。

下一頁 癌症照顧者情緒瀕爆煲 11%想過或試圖輕生







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情