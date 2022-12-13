加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】將藍隧道及跨灣大橋昨迎來通車後首個上班日，在各方警告或會大塞車，籲提早出門後，早上及傍晚繁忙時間交通大致順暢，連同將軍澳隧道交通亦有改善，有市民大讚暢通程度如「時光倒流20年」。運輸署署長羅淑佩昨晨稱，將軍澳隧道車龍昨晨縮至僅0.8公里，隧道內車速亦提升至30公里，反映新路起分流作用，料流量在數周內漸見穩定。

將藍隧道及跨灣大橋昨迎來通車後首個上班日，早上及傍晚繁忙時間交通大致順暢。

將藍公路周日通車已塞足大半天，外界關注能否捱過上班日「考驗」，惟昨晨車流不算多，東隧入口前的車龍亦多來自觀塘。另雖然將軍澳隧道行車綫減少，惟仍然暢通，居民岑先生形容，車流回到20年前，康城一帶未入伙時。

增指示 免司機切線生意外

另各間巴士公司加開5條行新隧路線，有居民大讚方便，但希望可延長至全日服務，以及增設過海線。

各巴士公司新增新隧路線，居民大讚方便。

運輸署到昨午提醒，預料昨晚繁忙時間通往將藍隧道將軍澳方向的道路會比較繁忙，惟交通仍大致暢順。

羅淑佩表示，路面情況較預期好，新舊隧道車流總流量直至昨晨7時至8時才輕微增加，將軍澳隧道車龍亦由以往長達2公里，縮至只有0.8公里，隧道內平均車速由時速10公里提升至30公里，認為反映新隧起分流作用，料隧道流量在數周內漸見穩定。

至於各方擔心茶果嶺迴旋處成樽頸，羅稱，前日下午擠塞只因當時有交通意外，強調警方嚴厲執法，昨已在該處拖走一輛違泊車輛，並發出15張告票。

羅淑佩表示，未來會聯同不同持分者持續密切留意交通情況，若技術可行，會考慮增設臨時行人天橋，以疏導路面交通。

羅又提到，前日留意新隧九龍出口有較多車輛切線，料因指示不清，令司機誤以為只有一邊綫可前往九龍，署方當晚已加設指示，並增設雙白線，提醒毋須轉線。







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情