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【晴報專訊】網絡世界危機重重，有網絡安全服務供應商指，過去一年全球中小企面對的網絡攻擊，9成為網絡釣魚，本港公司平均每周遭受789次攻擊；警方更指，今年首10個月警方錄18,660宗科技罪案，為近10年新高，損失逾25億元；電郵騙案便涉達6.43億元，佔損失金額約24%。網絡保安供應商籲中小企定期更新網絡防護軟硬件。

（左起）黃振華指逾8成中小企為節省資源人力，未定期更新網絡防護軟件或硬件，旁為HGC環電集團行政總裁郭詠邦、周秀雲及侯嘉俊。

警方網罪科網絡安全、法理鑑證及訓練高級警司林焯豪透露，今年首10個月警方錄得18,660宗科技罪案，數字是近10年新高，損失金額超過25億元；而期內電郵騙案只佔約310宗，即整體約2%，但造成的損失多達6.43億元，佔期內損失約24%，僅次於網上投資騙案和網上情緣騙案，平均每宗失款約200萬港元。

他解釋，商業電郵騙案手法多涉冒充商業夥伴或供應商要求買方將貨款存入新戶口，如今年9月有本地肉類批發商出貨予一間北美肉類貿易公司後，一直未收到約2,000萬元貨款，相信涉誤中釣魚電郵；另一手法是假冒公司高層，指示財物部員工滙款至不明戶口。

網絡攻擊全球中小企 9成屬釣魚

網絡安全服務供應商Check Point香港及澳門總經理周秀雲引述環球網絡安全報告指，過去一年全球中小企面對的網絡攻擊，9成為網絡釣魚，且逾半公司稱在過去半年遭遇更多網絡攻擊，本港公司更是平均每周遭受789次攻擊。惟HGC環電集團技術方案及產品開發執行副總裁黃振華指，據今年上半年客戶調查，逾8成中小企為節省資源和人力，未定期更新網絡防護軟件或硬件。

專家提醒釣魚攻擊不止經電郵進行

Check Point網絡保安工程總監侯嘉俊強調，釣魚攻擊不止經電郵進行，更可循短訊、即時通訊軟件發送有害連結。林焯豪呼籲中小企應做好隨時出事的準備，包括制定應變方案和預防措施。







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