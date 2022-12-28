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【晴報專訊】內地宣布下月8日起放寬防疫限制，包括有序恢復中國公民出境旅遊，旅遊網站的國際機票搜尋隨即急增，港澳及日本均成熱門目的地。

港航預計，周五起每日一班往北海道及沖繩航班受影響。

但日本政府昨即宣布，本周五起內地及港澳地區航班只可使用東京羽田及成田等4個指定機場升降。大批周末起準備出發赴日的港人隨時受影響，有旅行社坦言，已打定輸數要取消往北海道、九州及沖繩等團；連正在當地的旅客亦可能要轉機才能返港；多間航空公司昨已無法預訂周五起4機場以外機票，甚至「轉機」亦未能提供。

港府昨表明正爭分奪秒籌備與內地通關；全國人大常委譚耀宗認為初期可設配額；有立法會議員透露，廣深港高鐵最遲下月15日恢復服務。

內地宣布下月8日起，對新冠病毒感染實行「乙類乙管」，入境後核酸檢測和集中隔離要求取消，同時會有序恢復中國公民出境旅遊。公布一出，各大旅遊平台的國際綫搜索隨即急增，其中「攜程」熱門海外目的地搜索量在半小時內急增10倍，港澳及日本成最熱門目的地。

惟近期國際社會關注內地疫情升溫，日本首相岸田文雄昨宣布，內地及港澳地區航班只可使用東京羽田及成田、大阪關西及名古屋中部國際機場升降，且會限制增加航班數量；出發前7日曾到內地的旅客更要接受核酸檢測，指推「中國限定」防疫是因當地訊息混亂，未能掌握當地疫情，憂令日本病例激增。

日方公告列明，檢測要求不包括於港澳入境者，指定機場則適用於港澳航班。記者昨到國泰、快運、港航及全日空網站，發現已無法預訂周五起往指定機場以外的航班，日航則能如常搜索，但顯示要轉機。國泰指，料今午提供進一步資訊，香港快運亦指盡快公布。港航則預計，周五起每日一班前往北海道及沖繩航班受影響，會盡力保障乘客回程。

永安旅遊副總經理馬世文直言，使用指定機場以外的日本團均受影響，正統計受影響人數；周五前出發的北海道團雖可照樣出發，但回程無法直航回港，最終或要取消出團，之後的旅行團亦很大機會退款取消，正確定航班及酒店等後再安排是否轉團或退款。縱橫遊執行董事袁振寧坦言，4個指定機場運量繁忙，未必能加開航班，衍生的交通及酒店配套亦未必可配合；就算安排妥當，客人亦未必願舟車勞頓轉機，最壞打算是要取消出團，明年初約2,000人前往北海道、九州及沖繩等，團費損失或以千萬計；另正向航空公司查詢如何安排在日旅客回程航班，其中香港快運今明兩日往札幌航班（UO2810/2811），已宣布取消，客人可選擇轉團或全數退款。

國家衞健委新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年昨晨強調，新安排不是放任不管，正積極準備應對，保障平穩過渡。但國家移民管理局昨傍晚宣布，有序恢復辦理內地居民旅遊及商務赴港簽注。

港府：爭分奪秒 雙軌並行籌備通關

港府稱，正爭分奪秒、雙軌並行推進籌備通關，一方面盡快制定中港通關方案，同時與中央、廣東省和深圳市保持聯繫，務求在下月中之前落實。

人代田北辰引消息稱，廣深港高鐵最遲在下月15日恢復服務。全國人大常委譚耀宗認為，通關初期可設配額，以免旅客要長時間輪候；立法會議員黃國亦估計，農曆年間或有「十萬八萬」港人北上，籲港府準備好，返港檢疫安排亦應與內地統一。

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷表示，疫情期間或有8成以上從業員已轉行，要說服他們重投未必容易，訓練新人亦需時，相信內地客休閒旅遊或到年中才逐步恢復。

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