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【晴報專訊】社交距離措施取消首日，確診飈升至逾2.4萬宗，多62人離世，創近期新高，更多1名16個月女嬰危殆。政府專家顧問袁國勇坦言，冬季解除防疫措施較危，憂醫療系統未來數月有沉重負擔，又認為口罩令可待氣溫回升才解除；另一專家劉宇隆則指建議農曆新年後放寬。

盧寵茂指本港接種率高，港人已對病毒很熟悉。



醫衞局局長盧寵茂指，港人對病毒已很「熟悉」，確診縱升，數字已非最重要，是時候將預防及檢疫的權力及責任「交予市民」。

盧寵茂指本港接種率高，港人已對病毒很熟悉。



放寬防疫措施後首日，即有24,895人確診，當中1,306宗屬輸入；多62人離世，年介38至106歲，均創近期新高。公院有5,195人留醫，369人重症，瑪嘉烈醫院多1名16個月大女嬰危殆。公務員事務局長楊何蓓茵指，已為市民接種逾2,000萬劑疫苗，惟3歲以下首針率僅23%，每次聽到小童重症或死亡都感沉重傷心，促家長相信科學為子女接種。



對確診高企，袁國勇接受傳媒訪問時坦言，待夏季始作全面放寬才「正確、最穩妥」做法，因港人混合免疫力不足，在冬季放寬較危險，擔心未來數月醫療系統「負擔沉重」，又認為口罩令至少維持至今冬，待氣溫回升至20度才考慮放寬。



劉宇隆則指，現難估計確診何時回落，但料疫情已屆頂峰，若2周後能降至1.5至1.7萬宗水平，可考慮解除確診者隔離令，但港人應持續戴口罩至農曆新年後，才考慮逐步放寬。



盧寵茂指，本港接種率高，連同康復者對病毒防禦力已達94%，即使放寬防疫或令確診增加，已「非最重要部分」。他指，檢疫令社會負上相當大成本，而港人已對病毒很熟悉，「是時候將預防感染及檢疫的責任和權力交予市民」，讓市民自行決定是否求醫或請假。



飲食業指取消防疫 生意升一成



對港府上周仍堅持維持疫苗通，盧解釋，政策肯定在某一時間要調整，而所有政策均要適時考慮成本效益；承諾冬季後會再檢討口罩令。對內地入境旅客接種問題，盧稱會盡快考慮如何令政策「達至一致性」，惟最終是否所有旅客要打針、或全數豁免接種，需平衡風險。



昨首日放寬，不少未齊針市民終可嘗堂食滋味，坦言「終可回到正常生活，安心食飯」。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯指，取消防疫料令生意額升10%，通關後或再增20%至30%，惟現時業界僅剩19萬人手，需再請人才能應付。現代管理（飲食）專業協會會長胡珠指，酒樓請人難，出價日薪1,000元請樓面替工亦乏人問津，「有生意都無人招呼」。







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