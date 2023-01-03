加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】新年伊始，中港通關在即，香港迪士尼樂園度假區亦宣布準備就緒，推出連串新項目「迎客」，包括4月推出的全新芭蕾舞劇，全球首個沉浸式《魔雪奇緣》主題園區下半年開幕，而「華特•迪士尼與米奇老鼠銅像」亦將登場。行政總裁莫偉庭坦言，沒有水晶球預測本港旅遊業何時全面復甦，但已陸續與旅行社合作做好準備，包括下月舉行開放日，招聘600名全職和兼職樂園及酒店前綫人手。

「魔雪奇緣世界」的阿德爾王國，正密鑼緊鼓興建中。

莫偉庭接受訪問稱，樂園將與香港芭蕾舞團攜手推出全新「StellaLou夢想起舞吧」芭蕾舞劇，原創劇目長達30分鐘，12名香港芭蕾舞團團員將與Duffy及好友登場，宣揚夢想與願望的魔力，料於4月的特定日子，每天於樂園魔法書房舉行5次。他形容，樂園不僅能讓經典迪士尼娛樂與本地文化旅遊相得益彰，加強香港集文化、體育及旅遊於一體的地位，更可為世界級表演藝術提供最神奇的舞台，是香港驕傲。

樂園與香港芭蕾舞團攜手推出的「StellaLou夢想起舞吧」芭蕾舞劇，於4月登場。

莫偉庭指，全球迪士尼樂園都是該地旅遊業復甦的中心點，香港迪士尼一直為旅客回歸作準備。

米奇老鼠新銅像 同於下半年登場

除舞台表演，樂園早前宣布，全球首個沉浸式《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」，將於下半年揭幕。莫指，新園區有2項新遊樂設施，包括「雪嶺滑雪橇」過山車，遊客可乘坐由雪人小白和馴鹿斯特推動、奧肯設計和製造的雪橇，穿越阿德爾王國的森林峽灣，欣賞美景；又可在「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，邊發掘「夏雪節」的樂趣，邊參觀愛莎的冰雪皇宮，以及跟《魔雪奇緣》角色會面。莫說，雖然全球各迪士尼樂園將陸續推出《魔雪奇緣》主題園區，但本港的園區將是最大和有最多遊樂設施，遊客屆時可沉浸於阿德爾王國的風景、音樂、美食和傳統中，料將鞏固香港作為區內標誌性旅遊勝地的地位。

另承載華特•迪士尼和樂園誕生故事、名為「創夢家」的「華特•迪士尼與米奇老鼠銅像」，同樣將於下半年登場。

隨着本港防疫措施大鬆綁，旅客訪港的不便減少，莫坦言，歡迎推動樂園邁向復甦，去年1月至10月入境人次錄得33萬，部分泰國、新加坡等旅客，一到港便急不及待到樂園遊玩，惟入境規模仍較2019年的5,600萬人次相差甚遠，料需一段時間才能回復至疫前水平，盼香港盡快完全復常，以吸引更多遊客。

被問及本港旅遊業何時全面復甦，莫說：「沒有水晶球」，難以預測，但期待旅客數目會隨中港防疫放寬和航班運力提升而增加，並已陸續與旅行社合作，安排推出旅遊產品，加強微信帳戶推廣等，為迎接內地客做好準備，且會繼續與旅發局、業界及企業夥伴合作，向內地及國際市場推廣香港。至於樂園回復7日營業的時間表，他說，會按本地旅遊業復甦速度而定。

難測何時全面復甦 夥各界做好準備

為應付預期增加的旅客，樂園將於下月2日在園內舉行首個「迪士尼創夢家開放日」，分享華特•迪士尼的成功故事，並與逾40間非政府機構及大專院校合作，招聘共600名全職和兼職樂園及酒店職員，當中大部分為前綫職位，有意者可即場面試；為身心障礙人士提供4個月見習計劃的「迪士尼伴你同行計劃」亦將繼續進行。莫謂，樂園正尋找來自不同背景、有才華、想透過創造快樂，令世界變得更美好的新成員，盼為客人提供一生難忘經驗。

疫下拓新商品吸金 LinaBell公仔熱賣

莫偉庭說，疫情持續3年為樂園營業帶來挑戰，但期間除有奇妙夢想城堡落成、推出演繹人生各階段的「迪士尼星夢光影之旅」多媒體夜間城堡滙演等，更引入更多Duffy與朋友商品，其中首1萬個粉紅狐狸LinaBell公仔，在網上開售6小時便售罄，非常受歡迎。

粉紅狐狸LinaBell公仔大受歡迎







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇