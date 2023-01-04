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【晴報專訊】中港周日（8日）免檢疫通關，消息指首階段傾向重開落馬洲支線口岸，並設配額制，以先到先得方式經網上預約取籌；暫不考慮開放西九高鐵站及羅湖口岸。惟昨已有市民到西九站欲購車票卻「摸門釘」，形容「思鄉着急」；港鐵承認昨突取消高鐵站試運安排，但未解釋原因。中港直巴則預料，通關首日有150部旅遊巴投入服務，共提供600班次可應付逾2.9萬人北上。

（資料圖片）

消息指，首階段初步傾向重開部分鐵路及陸路口岸，包括落馬洲支線／福田口岸、文錦渡、以及蓮塘／香園圍口岸；至於落馬洲至皇崗的「皇巴士」不包括在內。首階段通關將設配額，市民過關前需經網上預約取籌，先到先得。惟一直傳聞將重售車票的高鐵，據知，因內地春運將至，開放高鐵涉前往內地多個省市車站，售票安排較複雜，故暫不開放西九高鐵站；而羅湖口岸則因重建工程未完成，未能趕及開通運作。至於配額等細節，港府最快今日交代。

直巴首日可供600班

中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝表示，早於一個月前已為車輛作大維修，每部車花費約10萬元，「曬太陽3年，真皮座位都曬爛，只能確保機件安全」，通關首日已預備150部車投入服務，可提供600班次，足以應付逾2.9萬名旅客，經深圳灣、文錦渡、港珠澳大橋的珠海口岸北上。由於成本飛漲，以到廣州為例，單程票價為180元，較疫前貴50%。據他了解，初期每日通關配額共5萬個，只限香港居民，不限旅客，其中深圳灣佔1萬個，預料初時以商務及探親為主。

另港鐵早前曾指，昨西九高鐵站將試運，並在復運前3日開售車票。惟西九站昨除匯民道出入口外，其他出入口及由柯士甸站通往高鐵的天橋仍未解封，高鐵員工、警方、入境處、衞生署職員等到站內作準備，售票大堂櫃位已有職員，便利店亦開始補貨準備開業。

西九高鐵站昨重新開放，不少職員前往作準備。

西九高鐵站 列車試運取消

但鐵路工會聯合會主席林偉強透露，昨並無試車，「同事話突然變化好大」，未知具體原因。但有市民昨已急不及待前往西九站了解及欲購票，形容「思鄉着急」，因3年無法與家人團聚，望能回鄉過年；更有市民特意由屯門前來卻「摸門釘」。港鐵承認，高鐵列車昨無作試運安排，如有進一步消息，會適時公布。

民建聯立法會議員陳恒鑌認為，以目前內地疫情，開關初期市民未必「一窩蜂」北上，配額為每日4萬人較適合。至於皇崗口岸，他指因復運、招聘司機、驗車等需時，未必能趕及。

立法會議員張欣宇表示，倘每日限定3萬配額，每個口岸僅每日處理約幾千人過關，一輛東鐵列車已可載客2,500人，操作上會造成混亂，尤其對東鐵線口岸車站，只能在乘客到站出閘後，往關口之前安排大量人手逐個檢查乘客預約資料，耗費人手兼引起混亂。







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