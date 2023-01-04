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【晴報專訊】南韓昨宣布，對內地旅客的入境限制擴至港澳旅客，本周六（7日）起港人須持核酸或快測陰性證明才能入境，更表明快測須由醫生簽發。有旅行社指，不少滑雪客因近期日本一度收緊航班降落要求而轉赴南韓，截至本月底料有1,300至1,400旅客受影響；另有旅行社指每日有至少1團受影響。

周六起從香港赴南韓，須持24小時快測或48小時內核酸陰性證明。（資料圖片）

面對多國針對港客收緊入境要求，港府日前已去信各國駐港總領事促撤回。

南韓中央防疫對策本部指，本周六起從香港或澳門入境旅客，須持24小時內快測、或48小時內核酸陰性證明，前者須在診所或醫院進行，並須上傳至檢疫情報登記系統「Q-CODE」。另台灣本周五（6日）起要求內地經港澳轉機旅客，須持48小時核酸或24小時快測陰性證明。

快測要醫生簽發

美麗華旅遊總經理李振庭指，因日本近日航班變數多，部分滑雪客轉團赴韓，本月底前料有1,300至1,400人受影響。李指，按過去經驗，南韓受理港府檢測商的核酸報告，即僅多花150至240元檢測，惟「揀大檢測商穩陣啲。」永安旅遊副總經理馬世文則預計，每日有1團受影響，涉20至30人。據他了解，當地受理港府檢測商核酸報告，惟快測須由醫生簽發的陰性報告，列明姓名等基本個人資料，不可自行「影張相就算」。

縱橫遊常務董事袁振寧指有2團受影響，涉40多人。東瀛遊執行董事禤國全料，農曆新年往南韓旅客最受影響，若做私人核酸檢測，過去須花約400元。香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊認為，檢測影響不大，反而赴韓航班不足，票價高企，更令旅客卻步。旅議會總幹事楊淑芬則指，有關改動增旅遊成本，恐減遊韓意慾。

國泰續削赴日航班

政務司司長陳國基昨在fb帖文指，澳洲、加拿大、法國、印度、韓國及美國針對香港旅客，發出登機前檢測陰性要求，是「無需要亦不合適」，重申本港接種率高，且已取消對外檢測要求，已去信各國駐港總領事表達關注及促撤限。

另國泰續減赴日航班數目，下月2日前再削30班機，由去年底起已累減127班；行政總裁林紹波指，國泰目標本年底前增至7成航班，明年底前恢復疫前水平。







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