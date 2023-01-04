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【晴報專訊】本港確診在高位徘徊，昨單日呈報16,186宗確診，包括324宗輸入；多75人死亡，年介41至99歲，再創去年4月後新高。公院有5,375人留醫，466人屬重症，包括4名兒童，僅2個月至8歲大。

東區醫院急症室輪侯時間，高見8小時以上。

入境者非染新變種 開關風險不大

港大疫情監察計劃指，過去1周「時點患病率」介乎2%至6%，換算社區每日新症個案應介乎26,700至80,000人之間，而近2日的監察數據顯示，疫情似有回落趨勢。港大強調，因估算不確定性仍較大，往後疫情走向，仍需進一步監察。

對通關風險，港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文認為，雖然難以掌握內地染疫人數、感染率等數據，但根據國內公開病毒株資料，內地流行變種與海外已知變種相若，只要來港者非染新變種，開關風險不大。

另元旦假期後，公院急症室求診急增。截至昨午5時，東區醫院輸候時間仍逾8小時，瑪麗要等4小時。有市民前晚到廣華醫院急症室求診，等足9小時才能見醫生。醫管局總行政經理李立業承認，近日急症室相對擠塞，求診者以新冠病人佔多，因為天冷引發的心臟、肺及腸道重症亦增，內科病床佔用率達120%，接近負荷頂點，要削減2至3成非緊急服務，促輕症者前往私家診所求醫。







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