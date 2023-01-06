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【晴報專訊】市面撲熱息痛類藥物持續短缺，本報早前報道私家診所預訂亦有困難，中港通關勢加劇搶藥。醫衞局局長盧寵茂昨指，政府會針對性支援私營醫療機構及弱勢社群，不排除立法規管買賣有關藥物。有醫療界議員料法例將限制藥物售價和購買量。藥房業界明言反對規管，並稱若無利可圖，市面供應恐更少。

另政府透露，復必泰二價針最快在本月上旬供應私人市場自費接種。

因應近日搶藥情況，盧寵茂指，個別品牌的退燒止痛藥在個別地區缺貨，惟其他品牌供應穩定，公營醫療系統有5至6個月存貨，供衞生署及醫管局病人使用。政府已加購藥物，本地藥廠亦提升13%至100%產能；另會按情況動用藥物儲備，針對性支援私營醫療機構，及預留藥物予弱勢社群。盧指，不排除有需要時立法規管買賣有關藥物。

盧寵茂指，個別品牌的退燒止痛藥在個別地區缺貨，政府已加購藥物。

二價針月內可私人自費打

通關後若赴港者確診，盧指與本地人一樣須申報，有需要時可外出求醫，私家醫生有自費新冠口服藥供應。若他們到公院求醫，須先付全費才可用口服藥。盧透露，復必泰二價針本月上旬會供應私人市場作自費接種，又澄清網傳「赴港打針攻略」不準確，短期逗留者不能免費接種疫苗。

立法會醫療衞生界議員林哲玄指，現時公院、私家醫生及市民買藥有「3個價」，「自由市場亦要公道」，認同管制買賣藥物。他估計法例將從屬599章下，限制指定藥物售價及購買量。

港九藥房總商會副理事長張德榮反對立法規管，他指退燒藥非處方藥，街邊報紙檔亦可出售，若只規管藥房作限購，難杜絕有人大手買入，又指限價做法傷害更大，「商人若無利可圖，自然無人賣，市場流通更少。」

翻查資料，港府早前要求撲熱息痛等6種藥物須由持牌處所銷售，惟條例在今年10月21日起始生效。

有抗疫物資包離奇不翼飛

另近日抗疫物資包疑出現「盜竊」事件。上周確診的蔡小姐指，「政府打過5、6次來問有無收到物資包，更話我呈報第2日已畀物資，但我無收過」，直至確診7日轉陰性始補回物資包給她。資科辦指，非常重視服務商操守，會抽樣聯絡市民確認收件情況，已即時作調查，若違規必嚴肅處理。







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