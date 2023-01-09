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【晴報專訊】昨首日通關，截至昨晚8時，有約3.5萬人經海陸空各口岸入境，當中經4陸路口岸入境僅約1.2萬人。在最多預約配額的落馬洲站，昨所見入境大堂冷清，「南下」港人不多，且主要為於內地港人返港，內地旅客佔極少數；在上水區藥房亦未見內地客湧至。

上水的藥房昨日客源無明顯增多，有店員更指生意「衰過平時」。

藥房商會及珠寶店不諱言，昨內地客源不似預期，相信要愈近春節才愈多內地客南下辦年貨。

據入境處數字，截至昨晚8時有約35,367人經機場、中港碼頭、港澳碼頭及4個陸路口岸入境，當中機場佔最多達22,031人，而陸路口岸以落馬洲站最多，達4,787人次，其次為港珠澳大橋。昨在落馬洲站，「南下」人士以在內地返港的港人居多，邱先生稱本身無內地手機號碼，不太懂上載「核酸碼」，但口岸有職員及義工協助；另一港人葉小姐亦稱，昨人流比想像中少，「一下子就過到關」。

來港旅遊的鍾先生則稱，今次首次來港只用約20分鐘便成功過關，估計因內地人來港配額未用盡，打算留港3、4天，今將出席活動，之後四處遊覽，未打算大肆購物。來港公幹的蔡先生則指，感覺過關人流不多，直言現回內地不用再隔離，來港又能外出用膳，方便多了。在浸大讀3年級的沈小姐，去年底回浙江家鄉，昨晨乘機到深圳再坐東鐵返港，她說內地疫情嚴峻，最缺是新冠口服藥，但不能「走私」，之前返鄉亦有「囤藥」回去。

鍾先生首次來港，只花約20分鐘便過關。

珠寶店料春節後始見大宗消費

記者昨午到上水新豐路、新康街一帶，未見人流明顯增多。藥房職員黃先生指，昨晨未見有內地客，相信因內地疫情緊張，旅客暫未敢來港，但有少量本地客買藥帶返內地，熱門貨均已斷貨，「有個咳字嗰類、止痛退燒好多都無」；另一藥房店員鄧先生亦指，昨生意「衰過平時」，對之後市道亦不樂觀。

港九藥房總商會副理事長張德榮稱，昨未見內地客湧往藥房的墟冚情況，「本預期多1至2成客，但結果生意麻麻地。」估計初期較多商務客，愈近春節才愈多購物的內地客。周生生大中華營運總經理劉克斌亦指，北區或旅遊區分行都未見多內地客，反而因多港人北上，更少了港客幫襯，認為若純來港消費，內地人不急於開首數日來港，且部分或簽注過期要重新辦理，估計南下人數將逐步增加，春節前多人來辦年貨，旅客會選購「生肖掛飾」，但大宗消費仍要等春節後。財政司司長陳茂波表示，料兩地人流物流改善，對本港出口、旅遊、零售及餐飲業等帶來更大支持。







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