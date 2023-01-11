加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】最低工資「凍薪」4年，特首會同行政會議昨通過，由現時時薪37.5元增至40元，最快5月1日生效。最低工資委員會估計，最多8.7萬基層受惠，料對失業率及通脹影響輕微，又強調加幅跑贏過去4年通脹。

多位飲食業界代表稱，行內時薪早已遠高於40元，逾百元時薪者亦大有人在，料連同租金及食材等成本升，今年全年食肆或加價1成至1成半。

行會接納最低工資委員會建議，最低工資時薪增至40元，增幅6.7%。

特首會同行政會議接納委員會建議，將法定最低工資水平增至時薪40元，增幅為6.7%，只要獲立法會通過，今年5月1日勞動節實施。據委員會估算，最低工資增至40元的額外薪酬開支介乎4.7億至9.1億元，主席王沛詩稱，方案已平衡保障就業及基層工友薪酬。

政府統計處在2021年統計顯示，當時有7.3萬人時薪少於40元。署理政府經濟顧問侯家俊稱，料有4.6萬至8.7萬人時薪會獲調整至40元或以上，清潔、物管、零售及派遞等行業都受惠，目前本地通脹壓力溫和，加幅影響有限。對最低工資4年無調整，侯指，今次加幅6.7%已多過2019年到去年11月的5.4%通脹。

勞工界立法會議員郭偉强指，直接受惠者僅佔勞動人口約1.8%，比例太少，且基層僱員4年才獲加薪，情況不公，冀盡快落實一年一檢。王昨多次被問到一年一檢進展，僅稱望未來能壓縮工資檢討程序。

議員指1.8%人受惠太少 倡一年一檢

人才荒下，多個行業均早已要出高薪搶人，香港餐飲管理協會會長楊位醒指，俗稱「下四門」的清潔、洗碗等月薪已達2萬元，相當於時薪約83元，料最低工資調整後，僱主要再加薪，但最大問題仍難請人，不少人才已流失到三行或地盤。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則稱，現時「點心姐姐」月薪約8,000元至9,000元，最低工資調整後，月薪料多約500元，不諱言要轉嫁消費者，否則蝕本。

餐飲聯業協會會長黃家和指，新春旺季富經驗的飲宴侍應時薪更達120元，在漣漪效應下，人力成本增幅不止6.7%，且料今年租金、食材都升約10至15%，食肆恐亦要加價10至15%。

價低者得 外判清潔工未受惠

身兼物業管理及保安職工總會、清潔服務業職工會總幹事杜振豪估計，數以千計只取最低工資的保安及清潔工可獲加薪，但外判制價低者得下，高於此數者未必能受惠，且時薪40元亦難應付生活所需，工友或要延長工時，增工傷及猝死風險。

工會指，外判保安及清潔工時薪倘高於40元，未必受惠。

物業管理公司協會發言人陳志球稱，業界與業主磋商今年管理費時，已考慮最低工資上調，故實際影響已不大，除非要出高薪請人，才帶動上調。







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇