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【晴報專訊】持續3年的確診者強制隔離，將步入歷史。港府昨宣布，本月30日起撤銷隔離令，市民檢測陽性後可自主決定是否隔離，毋須呈報，無病徵者可外出及上班；若需請病假，可自行求醫，70多間醫管局普通科門診診所可處方新冠口服藥，求診名額增至1萬個，惟遙距診症和指定診所將取消，社區隔離設施和暫託中心則運作至下月28日。

當局日後改為向確診者發建康建議，包括確診首5日應戴貼面口罩等。

醫衞局局長盧寵茂強調，取消隔離令不等於新冠病毒消失，新冠亦不等同流感，同時感染後果是「1加1大於2」，故將維持「緊急應變」級別，學生、院舍員工等仍要檢測，陽性不上學上班，今冬仍要戴口罩。

盧寵茂強調新冠不等同流感，同時感染後果是「1加1大於2」。

港府本月30日起不再發隔離令，同日毋須再呈報確診，身處隔離設施者亦可有序離開。衞生防護中心總監徐樂堅指，日後改為向確診者發建康建議，包括確診首5日應戴貼面口罩，避免到人多地方及接觸高危者等；無症狀者可外出和上班，有不適可如「患感冒」般向中西醫求醫及索病假紙。

確診學生院舍員工 仍建議留家

惟學校、院舍及醫院防疫措施維持，學生、職員及訪客檢測會因應疫情適時調整。當局建議陽性學生和院舍員工，有無病徵均不應上學和上班；院舍可獲替工津貼。

對病假準則，勞福局局長孫玉菡指患者要自行求診，醫生會按病情判斷是否發病假紙，安排與其他疾病無異。若僱主主動要求員工不上班，則需支薪；若員工病假連續4日，僱主亦要給予有薪病假。

徐指，社區隔離設施和暫託中心續開放至下月28日，惟隔離設施限香港居民使用，入住前需快測陽性，最長可住7日，若提早離開不能重返。社署指，4間暫託中心本月26日率先關閉，另6間下月3日關閉，僅亞博館9號和11號中心維持運作。康文署指，下月7日起會陸續重開11間體育館。

醫管局行政總裁高拔陞指，因患者日後可外出求醫，公營遙距診症和指定診所將取消，人手會撥往普通科門診，屆時70多間診所可處方新冠口服藥，每日診症名額增至1萬個，會預留1,000個名額予幼童、長者、孕婦及免疫力低人士。

盧寵茂：不代表新冠病毒消失

昨多4,015人確診，45人死亡包括1名4歲男童；多1男1女在本地染XBB.1.5，總個案增至6人。盧寵茂指，確診由高峰期每日3萬多宗一直下跌至現時每日約3千宗，反映社會免疫屏障、醫療機構及市民抗疫能力提升，故作出放寬，惟強調取消隔離令不代表新冠病毒消失，新冠亦不等同流感，不能將之弱化，同時感染後果亦是「1加1大於2」。他坦言「自己也很不想在日常生活中戴口罩」，惟口罩能有效減少感染和死亡個案，故今冬口罩令和緊急應變級別仍要維持，「適當時間絕對會考慮調整，但即使取消，相信部分市民仍自願佩戴。」

對隔離令取消，卻仍維持學校、院舍及通關檢測要求，是否存矛盾，政府專家顧問劉宇隆認為陽性者雖可在社區活動，但檢測有助識別患者，按病況作自我管理，且政策需逐步推展，「如一下子全部取消，部分人會好驚」。因應新安排，下月12日舉行的渣馬率先受惠，跑手毋須提供賽前核酸及快測陰性證明，惟起跑前及賽後需佩戴口罩。







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