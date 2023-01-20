加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】癸卯兔年將至，明天便是年三十晚，與疫情苦纏3年後，防疫措施終大解放，市面節日氣氛濃厚，不少市民都計劃與親友共聚，有調查發現，逾8成市民計劃與親朋外出用膳，3成將到親友家中拜年。而市民辦年貨的消費亦更「重手」，慶節活動也「回歸」。

市民到維園年宵選購桃花



花墟人流旺 多個新春活動將復辦

昨年廿八，早已實施人流及交通管制措的旺角花墟，人山人海，前來買花的張小姐指，預計花千元買百合花等，指今年會在家吃團年飯，將豪花千元買食材，「有雞有魚」。花檔檔主方先生指，今年花墟明顯多3成人流，市民買花「重手咗」，不再討價還價，生意額升約2成。他說，內地運輸成本升2成，但仍不敢大幅加價，以桃花為例，大的賣280元、小的則180元。

旺角花墟人潮不絕

種本地百合花的信芯園農莊，事隔3年重臨花墟年宵，老闆娘梁太坦言，因經濟仍疲弱，故定價較疫前平，1束星光百合僅150至200元，志在清貨，明年「再戰江湖」，職員更笑言︰「今年生意興隆，但無錢賺。」

慶新春活動方面，黃大仙祠事隔2年，明將通宵開放至大年初一，並於晚上9時讓善信入內等上「頭炷香」；沙田車公廟將於明日晚上11時通宵開放至年初一下午6時，年初二晚同樣通宵開放；大埔林村許願節則在大年初一至十五復辦，市民可到場拋寶牒、放蓮花燈祈福等；多個維港海濱場地設期間限定新春裝置讓市民打卡。

馬會年初三將在沙田馬場舉行新春賽馬，入場人士可獲「招財筆」和有機會贏取24K包金擺件，而新春期間賽馬及六合彩更將發放合共1億元大賞。







【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇開運大法