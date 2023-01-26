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【晴報專訊】入冬後最強寒潮來襲，全球多地出現罕見低溫，黑龍江漠河連續3日在零下50度。港人最愛的日本亦遭逢「十年一遇」大雪，多條幹道封閉，近400航班取消。旅議會指，本港有200個旅行團、約6,000人身在日本，約200人因天氣令行程受阻。其中有約百團在當地的東瀛遊指，因風雪封路令部分團行程受影響，而改道又致大塞車，有位處九州、東北及北陸的旅客要轉酒店，但暫未有港人滯留當地未能返港。

東京迪士尼海洋園區地標「水之行星」罕現結冰景象（twitter圖片）

日本列島均遭遇今冬最強冷空氣，全國範圍出現罕見低溫。北至西的日本海一側下大雪；東日本到西日本大氣狀態非常不穩定，持續暴風雪已造成最少3人死亡。有日本最冷小鎮之稱的北海道陸別町，昨晨錄得零下26.9度「全國最低溫」。西部岡山縣真庭市24小時內有93厘米降雪，亦破去年冬季最高紀錄。東京都中心區、大阪市和名古屋市也降至零度以下；在東京的迪士尼海洋內的大型地球儀噴泉「水之行星」遭冰封。

京都有列車停駛 4000人被困

日本昨日有近400航班取消，多處道路封閉。JR京都線和琵琶湖線在周二晚有15架列車停駛，京都站至山科站有4,000人被困，10多人不適送院；鐵路公司昨公開致歉。有乘客表示，在車卡被困9小時，部分人落車行路軌。關西機場連接路前日亦一度封閉。

旅議會總幹事楊淑芬指，本港有近200團共6,000名旅客在當地，約200人因天氣影響行程，主要涉延遲抵達酒店、更改行程等。東瀛遊執行董事禤國全指，現有約100團共3,000團友在當地，因高速公路封閉，要改行國道，致本港旅行車亦被迫塞車達5至6小時，須調動行程改赴其他景點或餐廳。他指，九州、東北及北陸的金澤市約有8至10團行程影響較大，部分要轉酒店或靠便利店食物充饑；部分國內航線暫停，但國際航班仍如常，故未有港人滯留當地。

縱橫遊執行董事袁振寧指，前日因關西機場封路，約2、3團共60名團友要改乘JR出市區；有大阪出發往京都的旅行團因大雪影響，車程由2.5小時增至8到10小時，最後需取消京都行程；另有熊本赴鹿兒島團，因大雪封路改遊宮崎，「幸無人需瞓巴士和機場」。昨晨約12團亦如期出發，回港行程暫未受影響。

另香港快運客機UO899前晚由大阪關西返港途中，因技術故障改道名古屋，機上188名乘客及7名機組人員需在酒店多留1晚，昨改乘另一航班返港。入境處指，已透過中國駐日韓大使館等了解情況，暫未收到港人求助。

黑龍江漠河 連續3日零下50度

南韓方面，首爾昨晨亦僅零下19.3度、江原道山區和北部京畿道氣溫跌至零下25度。濟州機場前日一度取消所有航班，近4萬人被困，昨始重開；而本港出發的韓國團暫未受影響。

內地北方13個省會級城市前日錄得入冬後最低溫，呼和浩特僅零下28.6度，黑龍江漠河連續3日在零下50度。北京昨降至零下5至13度，廣東全省半數地區降至5度以下。







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