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【晴報專訊】癌症免疫治療或有新方向。港大醫學院團隊發現，能消滅癌症的「CD8+」T細胞，原來會受「I型干擾素」（IFN-I）抑制，造成T細胞耗竭，令腫瘤可逃過免疫系統狙擊，導致免疫治療失效。團隊指，新發現可作為生物標記，通過阻斷IFN-I訊號，或可增強免疫治療療效。

寧珖聖（右二）及其團隊下一步計劃與製藥公司，作IFN-I阻斷劑的臨床試驗。（港大提供）

領導研究的港大生物醫學學系助理教授寧珖聖指，PD-1免疫治療是不少癌症的一線治療標準，原理是用藥物重啟免疫系統狙擊癌細胞。惟不少人在用藥後很快失效或無效，令免疫治療對癌症有效反應率僅20%至30%。

PD-1免疫治療現時是不少癌症的一綫治療標準（資料圖片）

免疫治療失效者 IFN-I訊號水平高

研究團隊通過分析癌症患者數據、體外培養免疫細胞及動物模型實驗，揭露導致治療失效「元兇」，原來是長期而持續的IFN-I訊號。相關訊號會誘發脂質過氧化，導致「CD8+」T細胞逐漸喪失消滅癌細胞功能，令腫瘤避過免疫系統攻擊，進而失控生長。數據分析顯示，免疫治療失效患者體內亦有高水平IFN-I訊號。

研究結果亦與過去學界對IFN-I認知不同。寧指，人體能自然產生IFN-I，以往發現當有病毒感染，IFN-I能啟動免疫系統，增強「CD8+」T細胞並清除病毒，故普遍認為IFN-I也能協助消滅腫瘤。

冀改善免疫治療效果

但過去針對癌症患者的IFN-I治療臨床試驗，效果並不理想，故未納入標準治療。她指，今次發現反映，即使IFN-I在某時間點能增強「CD8+」T細胞，亦未必是愈多愈好，但結果亦非等同IFN-I治療不可取，而是要深入了解如何使用才能生效，包括用藥時間及劑量等。

寧補充，在小鼠模型中使用IFN-I阻斷劑，可改善免疫治療效果，下一步計劃與製藥公司作臨床試驗，「相關藥物已成熟應用，且不難取得，惟需更多研究支持，才能用於臨床癌症治療。」











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