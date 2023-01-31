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【晴報專訊】港府正式敲定8幅用地興建3萬伙簡約公屋，項目將分兩期上馬，首批4個項目耗資149億元，合共提供1.7萬個單位，其中元朗攸壆路的2,100伙最快明年起分階段落成，當局會加強偏遠用地的交通配套。整體最新造價料可減9.5億元，至約260億元。

元朗攸壆路、啟德世運道、牛頭角彩興路、屯門青麟路第3A區（資料圖片）

房屋局局長何永賢稱，簡約公屋規模遠比過渡屋大，但平均造價和呎租更便宜，亦不影響土地長遠用途，冀可解決房屋供應「頭輕尾重」問題。

新公布4個選址包括牛頭角彩興路及啟德世運道，兩者會與早前公布的屯門3A區及元朗攸壆路率先上馬，其中攸壆路的2,100個單位最快有望在2024/25年度分階段落成，餘下1.49萬個單位則會在之後兩個財政年度分階段落成。另外兩幅新地包括小欖樂安排及柴灣常安街/常平街。當中啟德世運道可提供10,700個單位，房屋局副局長戴尚誠稱，該項目佔地5.7公頃，估計能興建16至18層，且位置交通方便，步行10分鐘到啟德站。

3至5人大單位比例增

房屋局局長何永賢稱，擬建的3萬單位有一半位於市區，因應過渡屋經驗，3至5人大單位比例由以往2%增至約9%，市區及新市鎮項目提供較多；1至2人細單位有2.12萬個，佔整體7成，約2成為3至4人單位共5,900個。對有意見關注，以往新界過渡屋入住率低，新界簡約公屋未必吸引，她指元朗同心村有6成入住率，當局會加強較偏遠地點交通配套，又認為居民「轉一個區生活，可以發現一個區的樂趣和好處。」

政府多次強調，簡約公屋是盡快填補公營房屋供應不足的唯一方法。何解釋，目前過渡屋共提供6,000單位，但簡約公屋規模遠高於此，每個選址用地擬用約5年，而樓宇本身設計壽命則達15年。她又說，簡約公屋有65%至70%組件，如上蓋可重用，土地地基亦有材料可重用，未來會再檢討是否有需要及可否延長使用，但強調無意改變土地長遠規劃，僅借土地發展前的空檔作更有意義用途，助解決房屋供應「頭輕尾重」問題。

另外界關注造價過高，何稱，當局最新估算設計及建築工程可減約8億元，主要透過減少樁柱、降低樓底高度及污泥處理等，額外基建費用亦可減1.5億元，總造價料減至259.9億元，平均每單位造價約53萬至65萬元，但單位面積比過渡屋大，平均造價更低，惟會按過渡屋安排不提供冷氣機。另會在建築物地下預留空間作不同社區用途，如零售、自助洗衣、溫習室及活動室等。當局擬分2次向去立法會申請撥款，首輪將就首批4項目申撥149.1億元，共提供1.7萬個單位。

租金780至2650元 新界較平

至於租金，介乎780至2,650元，中位數為1,500元，新界租金較低，介乎780元至1,800元。何永賢表示，以最新劏房租金中位數5,000元計，租戶每月可省約3,500元，當局會主動邀請所有合資格人士申請，如輪候公屋3年或以上者，亦會邀請機構協助營運。

未來獲安排上簡約公屋的居民可續輪候公屋，但有意見擔心他們入住市區簡約屋後，日後未必願住新界公屋，何永賢冀市民明白，簡約屋始終是短期紓困，長遠目標仍是上公屋；若簡約公屋到期後仍未正式上樓，可安排入住其他過渡或簡約公屋調配，惟若市民連續3次放棄獲派的傳統公屋，便要重新申請。







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