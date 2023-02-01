加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】新冠疫情造成逾1.3萬名港人疫殁。多名政府專家顧問早前認同應檢討3年抗疫工作，包括效法沙士時的獨立調查。惟特首李家超昨強調，政府已總結經驗，不同意設獨立調查委員會。專家之一袁國勇昨澄清，早前建議是設獨立審查委員會，而非法定獨立調查委員會，亦不是要懲罰相關人士。此外，李家超昨重申，有信心很快與內地全面通關，包括取消核酸和配額、及海外旅客快測及疫苗要求。

李家超

港府在2003年沙士後，廣邀11名海內外專家成立「沙士專家委員會」檢討抗疫，其後促成衞生防護中心的成立。立法會專責委員會同年亦調查政府及醫管局管理層抗疫責任，最終時任衞福局局長楊永強及醫管局主席梁智鴻問責下台。政府專家顧問袁國勇早前指，新冠追蹤及隔離措施不足，建議可如沙士後「重新檢討一次」。許樹昌及劉宇隆亦認同作檢討，找出不足。

李：快且準按情況應對 無標準方案

英國去年6月底開展新冠調查，分析政府應變力及經濟支援、了解死者親屬及市民承受苦難等；本月及下月將召開聽證會。

惟李家超昨明言不同意成立獨立調查委員會，強調應對疫情須「決策要快、執行要準、落實要講求結果」，認同要總結經驗應對未來威脅，故已設應對疫情指導及協調組，提升安全系數，及制訂「全政府級別動員」方案，確保應對任何情況均可良好應變。李指，美、英死亡率按人口計算，是香港1.8倍和1.6倍，可見各地均按情況即時應對疫情，未有公認的最佳或標準方案，「今日縱寫100個方案，實際應用時，或需第101、102個方案。」

袁國勇昨向本報澄清，並非倡議成立具法律約束力、「有權懲罰」的調查委員會，而是建議設客觀的獨立審查委員會，改進本港抗疫系統，冀下次疫情來臨時，可將死亡人數由1.3萬人壓低至像新加坡的1,700人。另一政府專家顧問孔繁毅指，由本地及海外專家參與的獨立調查，比政府內部檢討更客觀，亦可重點審查抗疫工作，「若無獨立調查，可能無法探討基本問題，包括床位及醫護人手缺乏等。」港大生物醫學學院教授金冬雁亦指，獨立調查行之有效，看不到有很強理據不再進行，縱不設獨立調查委員會，亦應以其他形式調查。

袁國勇：非倡設法定調查 不為懲罰

醫管局前行政總裁梁栢賢指，即使不作調查，亦應有檢討，否則下屆政府無法汲取經驗，有管治責任及道義問題。呼吸系統科專科醫生梁子超指，沙士後制定的應變計劃，在新冠高峰期仍無法成功分流病人，但同意疫苗接種、院舍防疫等值得檢討，可考慮不同方式檢視。

李家超指有信心很快達成與內地全面通關，冀盡快宣布取消核酸檢測等要求。

另李家超昨指，與內地通關進展「積極及正面」，有信心很快達成，冀盡快宣布取消核酸檢測、人數安排、增開放口岸等好消息；亦正考慮取消海外旅客登機前快測及接種要求。

下一頁 新變種「雙頭犬」傳播力更強 港有病例







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇