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【晴報專訊】近年出生率下跌，加上移民潮等因素，導致學校收生減少，幼稚園更是首當其衝。教聯會早前調查發現，本港逾7成受訪半日及全日制幼稚園，去年收生減少近四分一，分別平均少收23和19名新生，另有逾半學生因為移民而退學。且有9成學校預期來年收生人數繼續下降，6成學校表示須裁減老師人數。

朱國強（右）指大部分幼稚園依賴學生單位資助額營運，收生下降增營運壓力，左一為教聯會理事蔡麗芳、左二為林翠玲。

教聯會憂幼教業界會出現倒閉潮，呼籲政府增加資助。

教聯會去年12月就幼稚園收生及營運問題進行調查，獲229間幼稚園回覆，結果有79%半日班幼稚園和76%全日班幼稚園承認較前年收生減少，分別平均減少23和19名學生，即收生減少近四分一，主因包括學校所在地區出生率下跌，學生因應疫情退學和轉制就讀等，另有逾半學生是因移民而退學。

逾半學生因移民退學

另外，約87%受訪學校對來年收生情況不樂觀，僅5%預計收生人數不會減少甚至會低位回升。面對營運的不明朗因素，只有6成受訪學校認為當局資助能應付營運開支，有6成學校更計劃裁減教師，平均每校減少2至3名教師，另有42%幼稚園預期來年會凍薪。

教聯會認為政府應藉制定人口政策、鼓勵生育，以改善低出生率。（資料圖片）

教聯會副會長胡少偉指，由於本港出生率在過去5年持續下跌，前年出生的嬰兒人數跌至只有3.7萬名，預期幼稚園收生將持續下滑。

副主席林翠玲亦謂，過去2年接連有幼稚園因收生不足而停辦，單在去年已有約20間幼稚園結業，更有消息稱來年或有3位數字的幼稚園結業。

倡津貼資助 長遠鼓勵生育

副會長朱國強坦言，大部分幼稚園依賴學生單位資助額營運，收生下降令學校經營面臨壓力，籲當局增加學生單位資助額2成、發放一筆過津貼等措施以支援業界，長遠亦應藉制定人口政策、鼓勵生育，改善出生率低的情況，才能改善幼稚園收生不足及經營困難的問題。







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