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【晴報專訊】相隔近3年，本港與內地今起重新全面通關，羅湖和落馬洲口岸將重開，香園圍口岸亦會首次開放予旅客過關。近日內地旅遊平台的港澳遊搜索量急增，上水巷仔街亦開始吸引藥粧商戶重新進駐，但有苦撑多時的商戶坦言，首階段通關未能帶動生意，對前景未敢過分樂觀。旅議會表示，預計本月暫有50個內地團訪港，但相信通關初期以自由行遊客較多。

旅遊業指因內地訪港團需時辦團體證，料全面通關初期仍較多自由行客。（資料圖片）

今起所有口岸不設人數限制，亦毋須預約及做核酸檢測，但仍要提交健康申報。自上周五公布通關安排後，各口岸已陸續加緊準備。港鐵稱，東鐵往羅湖頭班車今晨5時35分於沙田站開出，6時02分抵達。口岸外，昨已有鐵馬圍封及架起帳篷，有公安在場巡邏，有打算今來港的深圳居民到場了解環境，指目前布局與3年前不同，擔心今日有混亂，會考慮改用其他口岸。正在重建的皇崗口岸則要改用臨時旅檢大樓，昨有職員加設指示，疫下啟用的香園圍/蓮塘口岸亦由今起首次提供客運服務，上水有小巴直達。

料全面通關初期 自由行客仍較多

內地旅遊網站攜程資料顯示，自內地宣布全面恢復與港澳往來後，港澳目的地搜索量上升3倍。另一平台馬蜂窩公布數據更顯示，4月全月由重慶往返香港的自由行套餐均已售罄。內地旅行社今起亦可復辦港澳旅行團及自由行業務，旅議會主席徐王美倫指明日有來自寧波的純香港團，共約30人，但因旅行團需時辦團體證，料全面通關初期，自由行旅客仍較多，預計本月內將有50個內地團來港，並以純香港團為主，港澳團仍未全面回復。香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖亦指，內地團難「話來就來」，料最快1周後才陸續回復，屆時每周或有約10多團，但一早預備來港旅遊消費的自由行旅客，如今不用再做檢測則可能立即來港。

上水巷仔街有商戶指通關消息一出，即有租客重新進駐。

內地客源蓄勢待發，最近羅湖口岸的上水，商戶都「密鑼緊鼓」。上水廣場即日起更推出總值200萬元的旅客消費回贈。而在昔日迫滿水貨客的巷仔街，店主李先生稱，整條街藥粧店疫下一度絕迹，只餘自己一家苦撑，但通關消息一出，租客隨即重新進駐，更知道有人本身準備在澳門開舖，「知道香港會通關，即刻撻訂退租返過嚟（上水）」。

在巷仔街一間髮廊任職、本身在上水居住的黃小姐直言，知道有業主已打算加租，直言藥粧或水貨店才有能力應付貴租，疫下因減租才得以進駐的民生店，未來恐難生存，居民日常生活未必方便；另以往她也曾被旅行篋軋腳，憂未來或再有同一遭遇，冀警方多維持秩序。李先生則稱，兩地生活模式均有轉變，部分人或寧繼續網購，對前景不敢過分樂觀，昔日「一街都係篋」情況應不復見，但認同要設法避免過度擾民。

藥房：內地客消費力遜以往

但一街之隔、藥房林立的新康街，昨仍未見人頭湧湧，近巡撫街一端明顯有較多「吉舖」，不少藥房均稱無額外訂貨。藥房負責人周先生稱，內地旅客消費力已不及以往，「以前支歌仔就肯定無啦」，反寄望政府派消費券刺激市道。藥材店職員陳女士亦稱，上月通關後未見生意有明顯增長，怕「希望愈大，失望愈大」。港九藥房總商會副理事長張德榮稱，早前不少藥房為迎接首階段通關，入貨多近一倍，惟入境人數不及預期，生意增長不足5%，料業界會先消化存貨及重新理解內地客購物習慣，希望全面通關可帶動生意額增長2成，又謂能回復疫前一半人流已感慶幸。

過往藥房林立的上水新康街，仍有不少「吉舖」。

財政司司長陳茂波稱跨境人員及貨運往返可望穩步增加，料帶動運輸物流、旅遊、零售及餐飲業，今年經濟肯定好過去年，但認為或仍需一些時間才能凝聚更大動力。

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