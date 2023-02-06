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【晴報專訊】隨着香港復常步伐加快，特首李家超亦親自率團赴中東外訪一周，冀爭取更多商機。昨抵達外訪首站沙特阿拉伯的他表示，希望爭取落實「相當數目」協議，亦會尋求沙特國營石油企業「沙特阿美」及子企業赴港第二上市。

李家超與沙特投資部大臣Khalid Al-Falih會面（李家超fb）

他指，本港作為國際金融、資產管理及風險管理中心，資金可自由來往，且有眾多專業人士支援，加上新上市規則允許未有實際業績的初創科技企業來港上市，相信可吸引更多新企業。

李家超昨率領主要官員，及逾30名本港商界、專業服務界、金融服務界及創科業界代表到中東外訪。代表團昨經歷10多小時航程抵達首站沙特阿拉拍，沙特投資部副大臣Badr AlBadr、沙特駐港總領事Hamad Aljebreen，及中國駐沙特大使館臨時代辦殷立軍在首都利雅得機場親自迎接。李指，中東地區是祖國「一帶一路」倡議重要節點，冀通過外訪，加強與沙特及阿聯酋的貿易、投資及文化聯繫，他亦會介紹本港「背靠祖國、聯通世界」優勢，並會鼓勵中東官員及大型企業來港設立辦公室，開拓業務範圍。

李家超在航機上認識了兩位年輕企業家，了解他們的從商經驗，以及他們與中東的緊密聯繫。（李家超fb）

李續指，隨着沙特和阿聯酋尋求加強投資能力，實現經濟多元化，及推行智慧型城市計劃，本港金融、商業、專業服務及創科初創企業均可找到龐大機會。

晤沙特投資部大臣 將啟促進投資談判

對於今次行程目標，他指期望有「相當數量」協議可落實，感覺沙特政府亦非常積極。他其後在facebook表示，昨晨與沙特投資部大臣Khalid Al-Falih會面，當地政府已允與港府啟動促進和保護投資協定談判，冀相關協定可加強經濟及投資聯繫。

至於會否爭取「沙特阿美」來港上市，李承認行程中會到訪「沙特阿美」，因其業務很多元化，不單涉石油，尚有很多子企業和公司，冀鼓勵他們赴港上巿。上巿門檻方面，李謂，新上市規則允許無實際業績的初創科技企業參與，希望可吸引更多初創來港。







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