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【晴報專訊】相隔近3年，中港兩地昨終可免檢測及配額全面通關，截至昨晚8時，有逾19萬人經各陸路口岸出入境，羅湖口岸一通關便最受歡迎，有逾5.4萬人使用，包括不少心急回港上學的跨境生。然而，以往繁盛的羅湖商業城昨卻異常冷清，酒樓及部分商戶皆未復業，前往消費的旅客亦不多，有商戶慨嘆前景未明，但亦有人豪言「未來一定可期」。

羅湖口岸人流不少，但到商業城消費的旅客不多。

皇崗及落馬洲口岸昨率先在凌晨通關，而羅湖則到6時半重新開放。保安局局長鄧炳強及多位高官先後到各口岸視察，鄧稱各口岸運作大致暢順，籲市民留意人流公告。對何時取消健康申報要求，他稱正與內地商討如何更快捷方便過關，但無提及時間表。截至昨晚8時，各陸路口岸共逾19萬人出入境，比前日全日約10萬人出入，多近一倍，其中羅湖有逾5.4萬人使用，使用港珠澳大橋的則急跌約2萬。記者昨中午實測在羅湖入境內地，要先掃描健康申報碼，之後排隊用回鄉證入境，全程僅需約15分鐘；昨傍晚使用福田口岸返港，因口岸大樓較大，步行距離較遠，由掃碼到用e道返港，過程約17分鐘。

場內多間食肆未重開

有跨境生自行回港 首旅團乘高鐵抵達

雖然當局明才正式安排跨境生回港上課，但有學生昨已自行回港，有中三生稱，升中以來都未見過同班同學，甚至回校的路亦不太記得，故「心急快啲見到老師同學」。「廣之旅」香港首發團昨由廣州南站乘高鐵抵港，再往香港迪士尼遊玩，旅行社發言人官鍵稱，僅用兩日就成團來港，可見內地人來港意慾強，冀將來加入離島遊及輕車旅遊等元素。旅發局昨在香園圍、羅湖及落馬洲口岸向抵港旅客送禮物包。

不少商舖仍待租或未復業

羅湖商場城管理公司日前已要求所有商戶營業，惟現場發現不少店舖仍未重開，包括5樓酒家丹桂軒續停業，附近「吉舖」亦多。最熱鬧反而是銀行，港人謝小姐稱，數年前微訊支付因電話號碼出問題，要親身到銀行辦理及改號，唯一直因未完全通關無法前來，昨急趕來辦理。

商戶料初期生意不多 盼續免租

4樓經營訂造窗簾店的王女士指酒樓不復業，高層人流恐難回升，盼能續免租，否則難續經營。同層賣洋服的吳小姐稱，高層租金低，以往方便年輕人創業，但疫下難支撑，「好多人都返咗鄉下」。經營美甲按摩店的莊先生稱，不少港人北上後就趕車回鄉，但早預期通關初期生意不多，不少商戶因積壓管理費未交而被截電，要即時補交有困難，「好多人諗緊交唔交」，部分人或已轉打工。但有商戶仍看好前景，經營訂造西裝的阿方指剛接通知復業不久，相信其他商戶只未及趕回來，形容港人來深圳可一條龍消費、食飯、修甲、按摩，且價錢便宜，「未來一定可期」。陶瓷店負責人劉小姐亦稱，等待3年重開，已特意用新貨示人，「（若）過關唔使填表，老人家（客人）會較多」。

另深圳昨起同步恢復赴港通行證自助簽注服務，在深圳市公安局福田分局，有數以百計市民排隊辦理自助簽注，有市民稱早前辦旅遊簽要先預約，但一直未成功。





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