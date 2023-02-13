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【晴報專訊】隨着出入境復常，機場再次熱鬧起來，客運量回升，人手需求亦增。機管局將於本周六及日（18、19日），聯同非政府機構於東涌舉辦招聘會，當中有12間機構提供1,500個職位，包括地勤、航空膳食、貨運及飛機維修等，並會提供在職培訓，其中非華語人士更是招聘重點對象。

非華語人士能助公司與非華語航空公司溝通，提升效率，有相當優勢。（機管局提供）

有土生土長的印裔機場高級客戶服務主任坦言，機場是一個種族共融的職場，看盡人生百態；也有巴裔航務操作主任，冀圓機師夢，更認為懂多種語言有優勢。

蕭錦行

機管局助理總經理（公共事務及社會關係、企業事務）蕭錦行指，疫情緩和，加上近月通關，帶動機場客運量陸續回升。他稱，疫前機場有約7萬名員工應付日均20萬人次的客運量，但疫下航班減，不少航空公司裁員或有員工離職，人手僅足夠應付目前客運量；據機管局網頁，去年12月客運量為160萬人次，即日均5萬人次。

機管局指機場人手僅足夠應付目前客運量，需要增聘人手。

為應付預期將回升客運量，機管局聯同鄰舍輔導會於本周末舉辦招聘會，將有12間機構提供1,500個職位，包括地勤、貨運、膳食、飛機維修、機場保安等，薪酬和福利視乎個別機構而定，會提供在職培訓。蕭稱，除華語人士，今次非華語人士亦是重點招聘對象，他們懂多種語言，是重要人才來源，招聘會將為他們設就業輔導服務。

印裔客戶服務主任精通不同語言

40歲印度裔、新翔（SATS）高級客戶服務主任Mokand Baljit Kaur，人稱「百力滋」，在港土生土長，精通廣東話、英語和印度語，曾在新加坡生活12年，離婚後回流，至今入職4年，曾為約10間航空公司提供地勤服務。她形容，機場是種族共融的職場，同事們「傾得埋」，工作上更可接觸多元旅客和看盡人生百態，令其變得自信開朗。

Baljit︰機場充滿學習機會且前景明朗。（機管局提供）

她指，疫下要辦理的登機手續繁多，但因懂多種語言，可輕鬆協助不同國籍旅客，強調非華語人士也有優勢。Baljit過去2年因疫情曾「無工開」，身邊也有同事離職，但笑言自己十分「硬頸」，堅信終會「走出疫境」，去年先後獲4次加薪、2次升職，未來將續努力服務旅客，令自己「所擁有嘅技能，長過自己個名」。

巴裔青年盼累積經驗 圓機師夢

22歲巴基斯坦裔的Saad Mahmood（馬西狄）自小有個機師夢，雖然去年航空管理學位課程畢業後，未獲取錄為機師，但成為SATS航務操作主任，負責助航班準時升降等。他不諱言，疫情期間不時思考航空業前景，但相信香港機場有很大發展潛力，仍毅然入行，盼累積經驗後再圓機師夢。他笑言，自己家住樂富，來回機場要3小時，但相信「有志者事竟成」。他又建議有興趣申請職位的非華語人士，準備中文履歷及親到招聘會面試；Baljit則籲要有自信，強調即使不懂廣東話，也有很多工作機會。







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