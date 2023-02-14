加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】民主派47人初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪昨續審。已轉任控方證人的區諾軒供稱「一切由飯局開始」，區指於2020年初在飯局上與戴耀廷首次談及初選，戴形容若民主派能取得立法會過半將會是一個大殺傷力的憲制武器，區在席上答允合作籌劃初選。

區諾軒被指是初選組者之一，區供稱，他最初在2019年12月留意戴耀廷在《蘋果日報》刊登的文章，當時正值反修例運動，李永達及李卓人亦關心民主派如何在立法會取得最大勝算。至2020年1月底，區、戴耀廷、民主黨李永達、工黨李卓人及社民連黃浩銘相約飯局，區形容為「一切由飯局開始」。

區諾軒（資料圖片）

戴提3觀點 初步討論協調機制

區稱首次與戴談及初選問題，席上戴提出3個觀點，首先是民主派於區選大勝，應思考再下一城在立法會取得更多議席，其次是爭取反修例的五大訴求，及設立公民參與機制。

戴認為，若泛民要取得更多議席，便需要一個協調機制。區稱，飯局上初步討論了協調機制，由於立法會奉行比例代表制，過往泛民雖得票比建制派多，但所得議席卻不相稱，原因是泛民參選名單過多，致浪費選票。而建制派早於2008年已建立協調機制，泛民當年仍未有協調機制。

區續指，飯局上談及如何讓傳統泛民、激進泛民及本土派等「黃色陣營」的政治勢力，互相協調參選立法會。區指，當時的提議未如「35+」計劃具體，「但有基本框架」。戴當時主要討論地方選區及超級區議會議席，至於「66443」概念（新界西新界東各6席，九龍西港島各4席，九龍東3席），區指戴於飯局後才在文章公布。

區被問到其發言時，區稱無法憶起說過甚麼，「但我同意如民主派在立會過半，會係一個好大進步」，當日他答允成為初選籌劃者，合作辦初選。區續稱，戴認為初選是要政府回應反修例的五大訴求，若民主派在立會過半「將會係一個大殺傷力嘅憲制武器」，屆時民主派對政府將有更大議價能力，可利用《基本法》賦予的權力行使否決權，亦可提議設立獨立調查委員會問責警暴。

法院外大批警員駐守

本案為高等法院案件，不設陪審團，昨移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

控方引「共同串謀者原則」舉證 辯方提爭議

控方傳召證人前，有辯方關注控方未有在開案陳詞交代使用「共同串謀者原則」舉證，辯方欲得知涉案影片或證供是指向哪名被告。法官直言感驚訝，指控方在開案陳詞已大幅引用戴耀廷的文章，並指在此原則下，個別被告的言行對其餘被告亦有影響，辯方稍後可作爭議。

另有辯方指，被告的控罪日期始於2020年7月1日，關注法庭應否考慮被告此日前的言行。法官指辯方有誤解，《國安法》於同年6月30日實施，此前的合法行為在法例生效後可變成非法。另外，控辯雙方將於傳召證人後，才處理承認事實。







【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇