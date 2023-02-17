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【晴報專訊】電話騙案日見猖獗，警方去年接獲2,831宗電騙，按年多1.5倍，7成在下半年發生，其中「猜猜我是誰」急升逾5倍。商罪科本月中拘捕24人，料瓦解一個電騙犯罪集團及億元洗黑錢集團。

警方一連5日採取行動，檢獲100萬現金及名錶等證物。

警方指，騙徒開始改為致電不同商戶「白撞」，一名餐廳員工誤信「上司」需協助，被騙走20萬元。

警方數字顯示，電話騙案在2018至2021年間，每年有600至1,200宗，去年急增逾倍至2,831宗，7成在6月至12月發生，「假冒官員」涉及騙款達9.6億元，「猜猜我是誰」則涉1.1億元，但案件數字急增，由去年首兩季僅各有百多宗，到第3案增至494宗，第四季更有760宗。

餐廳員工誤信「上司求援」 失20萬元

以往騙徒會致電市民扮作其家人，訛稱被捕急需保釋金，商罪科高級督察陸鴻基稱，最近有騙徒改為致電餐廳或零售商戶，訛稱是老闆或主管，聲稱急需周轉或財務協助，由於手法如同「白撞」，要鎖定騙徒身份不易，加上騙徒收到騙款便極速轉走，到受害人發現受騙已太遲。

商罪科高級督察陸鴻基稱，有騙徒訛稱是老闆或主管，向商戶員工稱需要財務協助。

因應電騙案急增，警方鎖定54個可疑銀行戶口，由上周六起一連5日採取行動，先就33個戶口拘捕13人，年齡介乎23至65歲，包括1名50歲男子，估計為電騙集團主腦，另拘捕1名骨幹成員，其餘是傀儡戶口持有人。陸稱，相信該集團去年7月開始運作，最少已有70多位受害人，損失達323萬元，其中有34歲餐廳員工接獲假冒「上司」來電，聲稱急需金錢援助，被騙走20萬元。

警方另拘捕6男5女，年齡介乎25至75歲，涉用21個戶口清洗1.2億元黑錢，大多來自電騙騙款，有被捕人聲稱受數百至數千元利誘借出戶口。行動中檢獲100萬現金及名貴手錶。警方提醒市民遇「親友」在電話聲稱財務協助，務必要核實其身份，勿輕易借出銀行戶口，有懷疑可打防騙熱綫18222，或用防騙視伏器網頁及手機app搜索。







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