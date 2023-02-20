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【晴報專訊】大家樂集團旗下的學校午膳供應商「活力午餐」，因接獲部分學校通知有學生進食飯盒後不適，上周四宣布今起一連兩日停供午餐，以深層清潔消毒廠房，料10萬名學生受影響。

受影響的學校各出其法應變，有學校集合家長、學生及老師之力同煮午飯；有學校舉辦親子健康便當體驗日；也有允許高小生外出用膳；另有學校訂購其他快餐、舉行戶外野餐日等各式其式。

仁濟醫院趙曾學韞小學的老師及家長採購及預備食材，準備今明兩天於校內煮午餐。（受訪者提供）

「活力午餐」今明暫停供應午餐，料影響全港逾200間中小學10萬名學生。教育局指學校應制定校本方案，校方甚至可以安排下午停課。而受影響學校都各自制訂應變方法。

舉行親子健康便當體驗日

仁濟醫院趙曾學韞小學老師羅英翔指，180名學生受影響，會安排師生和家長一起於校內準備午餐，老師和家長更於周末買食材及訂購水果，校長今亦再帶同學去買餸，高小生須在首3節課結束後，分批洗菜、切菜、煮食和分發食物；初小生則可在明天加入，幫手準備三文治、熱狗等輕食。

仁濟醫院趙曾學韞小學的老師及家長採購及預備食材，準備今明兩天於校內煮午餐。（受訪者提供）

鳳溪第一小學校長朱偉林指，將舉辦「健康便當孖寶體驗日」，讓學生與家長一起設計便當，如三文治、水果和健康飲品等，自主學習食物營養，參加者將可獲校本獎勵計劃印章，最佳餐單設計者更可獲健康食品。

朱偉林表示，也有家長選擇送飯到校，而校方已訂購600份嘉頓餐包和蛋卷，以備不時之需。

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成則稱，500名學生受影響，今明將允許小五及小六生外出用膳，家長亦可為子女送飯、叫外賣，甚至帶他們回家或到餐廳吃飯。

有小學准高小生外出用膳

另也有學校代購麥當勞、大快活、吉野家、包點先生等連鎖快餐店的快餐；荃灣路德會聖十架學校甚至安排師生今到迪欣湖野餐，明則留校野餐，探索校園。

學校飯盒供應商豐盛飲食管理有限公司指，有收到小量受影響學校查詢，將盡量提供協助。

衞生署日前再接獲1宗活力午餐相關的懷疑食物中毒個案，據悉涉及屯門一小學至少3名學童，當中1人須送院。

食環署稱，早前已巡查「活力午餐」4個廠房，並檢取11個食物樣本和25個環境樣本作化驗，預計本周有結果。







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