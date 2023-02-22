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【晴報專訊】環球經濟波動導致強積金表現轉差。工聯會調查發現，逾9成受訪者去年強積金帳戶結餘出現虧蝕，逾8成人不滿強積金回報及認為強積金未能應付退休生活開支。

有調查指，逾8成半人認為強積金未能應付退休生活開支。（資料圖片）

工聯會指結果反映強積金制度未能有效保障僱員生活質素，期望政府能設法完善，推出與通脹掛鈎的強積金保證回報計劃。有學者建議打工仔增加強積金供款比例，或趁銀行高息時做定期存款，以增加收入。

工聯會建議政府優先落實低收入及自僱人士代供強積金，並適度調整供款上下限。（工聯會fb）

工聯會權益委員會去年12月底至今年1月，訪問了806名市民，以了解他們對強積金計劃的意見。調查顯示逾8成受訪者不滿意強積金回報，不滿意回報的主因包括「蝕錢」（70.7%），其次是「跑輸通脹」（53.4%）及「管理費高蠶食回報」（51%）。另有逾9成受訪者表示去年強積金計劃結餘出現虧蝕，逾8成半人更認為強積金未能應付退休生活開支。

工聯會副理事長、權委主任丘燿誠指，政府應確保強積金結餘可保本增值，過往曾推出如銀色債券等保證回報投資產品，期望能以此為藍本，提供保證回報的強積金計劃選項，設立回報率與通脹率掛勾。

學者建議趁息高定存

政府早前承諾為低收入及自僱人士代供5%強積金，但需待「積金易平台」全面運作後才能落實。工聯會副理事長、權委副主任林偉江說，之前傳出積金易平台的承辦商整體進度落後的消息，建議政府優先落實為低收入及自僱人士代供強積金的政策，並適度調整強積金供款上下限，加強工友的退休保障。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，如果以僱主供款5%、僱員供款5%，並以1.8萬元的收入中位數計算，加上4%的回報率，以工作35年的時間計算，只能儲到約200萬元，相信難應付退休生活開支，現階段「只可靠自己儲多啲錢」，增加收入、減少支出，為退休做準備。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量建議，打工仔可考慮趁利息高的時候做定期存款，以增加收入。







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