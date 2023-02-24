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【晴報專訊】去年被判入懲教署院所的人次為13,246人次，較前年跌13%，惟日均還押人數達2,666人的近10年新高，荔枝角收押所過分擠迫，署方擬原址局部重建，增410個收容額，預計年中向立法會申請撥款。

懲教署院所日均在囚人口為7,613人，與前年相若。

另對前年起為反修例事件及違國安法相關罪行在囚人士而設的更新計劃被指「洗腦」，懲教署署長昨否認，強調他們是自願參與，又指擬今年成立更生學院，為成年囚犯提供全日制教育課程。

懲教署署長黃國興昨表示，新收納入懲教院所的人次，從前年的15,311人次跌至13,246人次，跌幅為13%；院所日均在囚人口則為7,613人，與前年相若；但去年日均還押人數，則從前年的2,316人升至2,666人，增幅約15%，再創近10年新高。他稱，因男性成年還押人數持續升，令荔枝角收押所過分擠迫，署方擬原址局部重建，增410個收容額，預計今年中向立法會申請撥款。

「沿途有『理』」反應正面 自願參與非洗腦

他另稱，去年涉及反修例事件和違反《香港國安法》相關罪行而收入院所的人士為829人次，較前年少156人次，至年底相關囚犯有522人，較前年多26%。他謂，署方前年針對他們的特殊更生需要推出「沿途有『理』」計劃，從3方面助他們更生，目前有約73%相關在囚人士參與，形容反應正面。他否認計劃「洗腦」，強調他們是自願參與，因看到計劃能助他們糾正錯誤價值觀。

署方引入VR供在囚人士學習

另懲教署在3間青少年院所引入電子學習平台，提供中學及大學教材，供囚犯使用平板電腦自學，並為成年囚犯提供逾1,400個職業訓練名額。黃國興透露，署方去年10月推出「『招』『職』創未來」計劃，為囚犯創造一條龍培訓及工作發展機會，目前已有約10名釋囚進入企業工作，署方今年亦計劃開設更生學院，為成年在囚人士提供全日制教育課程。











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