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【晴報專訊】香港已步入全面復常，旅發局日前接待疫後首個內地大型旅遊業界考察團，來自內地38個城市、120位業界代表訪港5日4夜，參觀本港最新景點如M+及與本地業界交流。有內地業界指，小包團、私家團成為內地客來港新模式，相信內地旅行團最快可於5月1日全面恢復，現已有很多人排隊提前辦理來港簽證，料遊客量在暑假或有報復式增長。更有業界指中港通關後，來港旅遊的搜尋量激增數10倍。

內地旅遊業界人士，大讚香港故宮博物館展品更精緻和具國際化視野。

昨日為內地旅遊業界考察團訪港第2日，業界代表到訪了M+、香港故宮文化博物館及中環街市等。北京春秋旅行社總經理助理/出境部經理周磊指，辦來港團20載，每年來港8至10次，但今次卻顛覆了他對香港的印象，因多了很多新景點。他認為香港故宮博物館和北京故宮的定位不同，展品更精緻和具國際化視野，M+的館藏同樣令人震撼，料對內地青年具吸引力。

小包團考察團料成新模式

疫後內地旅客來港的需求亦有變，深圳中國國際旅行社大灣區部負責人夏勇平料，家庭式小包團、大灣區團以及工商務考察團等，會成為內地客日後訪港新模式，香港甚至會成為大灣區城市周末出遊首選。

早前有內地團因無人接待而需即日來回，甚至要在街頭吃飯。夏說，兩地接待已磨合得很好，未遇上相關情況，又指通關後，來港旅遊的搜尋量激增數10倍，上周末迪士尼首發團中，90個深圳名額開放報名後2天即爆滿，上月幾乎每周有3至4團來港，本月起每日都有團訪港。

多人排隊提前辦理來港簽證

對於取消口罩令，周磊笑言「心情更加放飛」，夏勇平則形容對內地人來港旅遊的刺激很大，相信內地團最快5月1日全面恢復，現已有很多人排隊提前辦理來港簽證，為暑假來港做好準備，料屆時遊客量或有報復式增長。

周磊

旅發局至今已安排約700個來自日韓等地的業界及媒體代表來港考察

「Hello Hong Kong」全球大型宣傳活動年初啟動後，旅發局至今已安排約700個來自日韓等地的業界及媒體代表來港考察。

而英國、澳洲及印度的考察團亦將於本月至下月到訪。