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【晴報專訊】預算案早前公布，今年將派發5,000元電子消費券，首期3,000元下月率先派發。6大支付平台之一的WeChat Pay HK母公司騰訊金融科技副總裁洪丹毅預計，市民今年的消費模式與去年相若，以小額的日常消費為主，並透露今年提供的優惠將與去年持平。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅盼再增加WeChat Pay HK在日本的覆蓋率

他又指，通關後港人在內地、澳門及日本使用電子錢包進行線下跨境交易的人數及交易量分別增長12倍和7倍，未來將「追蹤港人足迹」，擴展日本的應用覆蓋率，應付港人外遊消費需要。

合資格的市民可在下月獲發首期3000元電子消費券（資料圖片）

洪丹毅指，消費券在2021年派發時，WeChat Pay HK用戶普遍會進行大額消費，特別是買手機、電器和化粧品，但去年卻愈來愈多人把消費券用於日常小額消費，其中去年第2階段消費券派發起計3個月，即去年8月7日至11月7日，電訊繳費交易筆數較2021年同期增長240%，超市、便利店、速食也分別增約130%，預計用戶今年的消費模式與去年相若。

今年優惠不少於去年

去年用WeChat Pay HK登記消費券可抽現金獎勵，並獲不同商戶的優惠券，洪透露，今年提供的優惠將與去年持平，並會夥拍更多銀行，推出綁定銀行卡至電子錢包的額外消費優惠。

他續指，不擔心今年消費券金額下降會影響活躍用戶人數，因去年用戶花光消費券後，仍續用WeChat Pay HK消費，且電子錢包支援跨境支付，港人到內地消費時可使用。

洪表示，本港上月與內地全面通關後的3周內，港人在內地、澳門和日本使用WeChat Pay HK進行線下跨境交易的人數及交易量，較12月分別增長12倍和7倍，單計內地更是分別激增16倍和10倍。

被問及會否擔心港人外遊令消費外流，他笑言不怕，「去日本玩兩星期後，回港仍要坐地鐵、買嘢食」，並指通關後港人常去日本，而WeChat Pay HK已支援日本多間商店如松本清等，未來盼再增覆蓋率，認為追蹤市民足迹，把服務擴展至不同國家，將是移動支付的發展新機會。