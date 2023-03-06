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【晴報專訊】北角昨發生嚴重交通意外，一輛的士沿炮台山道落斜時疑衝燈，如「打保齡」般撞到在英皇道交界過路的3名途人，連同84歲的士司機及乘客在內共5人受傷，當中2名途人昏迷，情況危殆，司機涉危駕被捕。據運輸署數字，截至去年底本港有逾1,600名的士司機年逾80歲，9旬亦有49人。

數名途人遭的士撞飛倒臥地上(網上圖片)

有專家籲政府盡快修例，加強高齡司機驗身安排；運輸及物流局局長林世雄指當局正檢討駕駛執照持有人的體格證明機制，將諮詢持份者。

事發於昨午約1時，警方指涉事的士沿炮台山道落斜往大強街方向行駛時，至與英皇道交界路口時疑失控衝燈，撞倒當時正在過路的3名途人。據網上的行車紀錄儀片段所見，的士沿炮台山道落斜，至少一人被撞飛至英皇道，後再撞向一支交通燈後停下，3名被撞途人倒地待援，而的士事後停在電車軌上，導致來往該路段的電車服務受阻。

疑失控衝燈 司機及男乘客也輕傷

涉事的士車頭嚴重毀爛並向內呈V字型凹陷，司機座位椅背撞歪、擋風玻璃碎裂，交通燈燈柱亦被撞歪，鐵欄受損，現場遺下傷者的鞋和染血口罩等。意外中2名分別48歲和59歲的女途人頭部受傷昏迷，送東區醫院搶救，情況危殆；另一名48歲外籍女途人及43歲的士內地男乘客分別手和腳受傷，同送院治理；84歲倪姓的士男司機則報稱胸口痛，送律敦治醫院治理後出院，其後涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被扣查，他在事後曾聲稱發動機有問題致無法煞車。

有車cam拍下的士失控衝過過路處一刻（網上片段截圖）

意外後大批警員到場搜證，有交通警拆走的士內的行車紀錄儀調查，又向附近商戶查問案發經過，並拖走涉事的士調查。據悉，其中一名危殆傷者是附近店舖員工，其店主稱事發前曾着她去買飯，不料遇上橫禍，直言心情難以平復。駕車駛經現場的陳先生憶述，當時的士車速不算快，但見司機在交通燈前沒意識停下，直衝之後撞向燈柱後引發巨響。

前年418名高齡司機 涉的士意外

近月接連發生涉高齡司機交通意外。今年1月一名87歲的士司機曾連續9日內釀3宗交通意外，涉危險駕駛被捕。據運輸署數字，前年全年共4,637輛的士涉及交通意外，佔整體涉意外車輛約15.7%，涉及70歲或以上司機有418人；而截至去年年底，本港共有30,656名70歲或以上持牌的士司機，80歲或以上達1,673人，而90歲或以上亦有49人。

涉事的士司機（電視片段截圖）

現時運輸署規定，年滿70歲或以上人士申請駕駛執照時，須提供一份不早於申請前4個月由註冊醫生所填寫及簽署的體格檢驗證明書，證明其健康狀況適宜駕駛，且只可選擇1年或3年有效。

香港的士小巴商會副理事長林勝達形容，的士司機平均年齡已逾60歲，因收入低難吸引年輕人入行，但強調車行租車時會留意司機年齡，逾70歲者都被要求提供健康證明，惟他反對收緊職業司機續牌年齡上限，因每人年齡及身體狀況未必掛鈎，認為不應「一刀切」，「唔少年紀大司機都只係替更，一星期駕1至2天」，但他們一般駕駛日租較便宜的12年或以上車齡的舊車。的士車行車主協會永遠會長吳坤成亦謂，司機疲勞駕駛情況已大減，且駕駛的同一部車的其他更數司機，亦會滙報情況，不認為有「濫租」問題。

香港汽車會會長李耀培認為，事發路段屬下斜彎路，本應減速行駛，相信意外源於司機精神不集中、或突短時間失去知覺致沒減速、又或的士機件問題。他認同不應以年紀決定能否駕駛，但海外都規定司機須定期驗身，如日本規定65歲以下職業司機每3年驗身1次，65歲以上則年年驗身，本港相對落後。運輸及物流局局長林世雄表示，政府關注職業司機健康情況，指運輸署正檢討駕駛執照持有人的體格證明機制，完成檢討後諮詢持份者，以敲定檢討結果。







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