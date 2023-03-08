加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】名媛蔡天鳳遭肢解案有新進展。蔡母日前以擬定遺產承辦人身份入稟高院，要求法庭聲明蔡為何文田加多利山物業的實益擁有人，死者前家翁以信託形式持有，並禁制前家翁出售或轉讓物業。

警方在深圳灣口岸接收一名29歲女疑犯，涉嫌協助罪犯潛逃。（政府新聞處）

另外，警方昨在深圳灣口岸接收一名與案有關的29歲女疑犯，消息指她涉曾協助死者前夫逃走，令涉案被捕人士增至7人。

原告張燕花（譯音），為死者蔡天鳳母親及擬定遺產承辦人；答辯人鄺球，為蔡天鳳前家翁。入稟狀指，死者為何文田嘉道理道117號Kadooria一物業的實益擁有人，原告要求法庭聲明死者為該物業實益擁有人，答辯人以信託形式替死者持有物業業權。

促法庭頒令 業權轉回遺產承辦人

入稟狀又指，原告要求法庭禁制答辯人本人或其代理等，未得原告同意下或不知情下出售、處理或轉讓有關物業，並要求法庭頒令答辯人將業權轉回予原告。

資料顯示，所涉單位為Kadooria一個低層單位，實用面積1,820平方呎，登記業主為鄺球，於2019年7月以7,280萬元購入，同年10月付清樓價，無按揭紀錄。

另外，警方昨在深圳灣口岸接收一名疑涉案女子，將她押解至天水圍警署調查，疑犯逗留2個多小時後，再由西九龍總區人員帶走，傍晚被帶返九龍站天璽住所搜屋蒐證約半小時，今將於九龍城裁判法院提堂。消息指，女疑犯充當「中間人」協助已被捕的死者前夫鄺港智聯絡遊艇公司，以安排他逃離香港。

女疑犯涉聯絡遊艇公司 協助潛逃

警方其後證實，昨接收由內地執法機關送回、一名與大埔發生的謀殺案有關的29歲女疑犯，她涉嫌協助罪犯後潛逃內地，本港警方掌握她的資料後向公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局要求協助，令她最終在內地落網。連同她在內，目前本案共有7人被捕。

大埔龍尾村兇案現場大門上鎖，屋外擺下鮮花及祭品。

蔡天鳳母親（資料圖片）