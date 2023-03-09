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【晴報專訊】公院連爆醫療儀器及設施事故，至今被揭最少6宗。葵涌醫院昨凌晨發生大面積石屎塌下，擊毁兒童及青少年精神科病房診症室內的電腦及打印機等器材，幸無人受傷。院方指，肇事地點1981年落成，覆檢時再發現旁邊房間有石屎不穩。到昨傍晚，醫管局再證實，早於去年5月屯院男廁發生冧天花。

葵涌醫院一診症室多塊石屎塌下，最大一塊面積達30 x 30厘米，幸無人受傷。(網上圖片及資料圖片)

屯門醫院證早於去年5月有男廁冧假天花（資料圖片）

醫管局行政總裁高拔陞昨指，局方對院內設施安全有最終責任，並承認公布事故有可改善之處，並首次就事件致歉。局方承諾，未來1個月內將覆檢各聯網所有公院的高危設施，惟策略發展總監程偉權坦言，不少醫院樓齡已逾30年，「好難避免再發現混凝土或批盪剝落」。

昨晨網傳葵涌醫院冧石屎照片，大幅假天花不勝負荷，連同多塊石屎塌下，砸正一張辦公桌電腦及打印機。醫管局事發後急召記者會交代，葵涌醫院醫院行政總監阮家興承認，昨凌晨約3時半，該院L座1樓兒童及青少年精神科病房診症室傳出巨響，塌下的石屎中，最大一塊面積達30 x 30厘米，波及範圍面積達1.5米x 1.5米，事件中無人受傷，但明白可能令病人、家屬或職員受驚，已主動聯絡家屬並表「唔好意思」，其後工程人員用目測、錘仔敲鑿及濕度探測器等方法覆檢，發現診症室旁邊房間亦有石屎不穩，現已將病房內15名病人遷往安全地方。

不少醫院樓齡逾30年 勢再揭問題

阮補充，醫院前年曾進行樓宇安全檢查，暫未能確認是否涉人為疏忽，但會從滲水等方向調查。他指，病房建築在1981年落成，並不在2018年完成的首階段重建範圍內。

程偉權指，局內設施管理人員會優先檢查7個聯網共43間公院內的高危設施，包括曾有剝落記錄地點，初步料在1個月內完成。而葵涌醫院本於昨起排查，惟凌晨已有事故，坦言不少醫院樓齡已逾30年，「好難避免再有發現，如混凝土、批盪剝落的地方，或陸續遇見。」但局方會即時維修，有需要或暫時封閉設施。

高拔陞致歉 承認公布機制可改善

高拔陞指，非常關注多宗物件掉落事件，承認要為醫療設施的安全承擔最終責任，衷心向公眾致歉。他又認同，向公眾公布事故「可以改善」，一般事故若涉病人、職員安全或影響服務會主動公布；強調早期事故滙報機制公開透明，一直有鼓勵員工上報，亦明白「同事會上傳照片」，但局方需時了解及羅列資料；但未回應內部準則是否無人傷亡便不公開。他指，檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會將在3個月內提交改善建議，又強調全數為專業人士。

醫管局行政總裁高拔陞（中）承認，局方要為醫療設施的安全承擔最終責任。

惟昨傍晚再爆出屯院早於去年5月有男廁冧假天花。屯院回覆指，放射治療大樓地下低層1個男廁去年5月30日中午，因假天花支架老化而鬆脫掉落，無人受傷，強調不涉樓宇結構安全。

香港測量師學會建築測量組副主席李海達指，正常檢查要先看圖則、了解樓宇結構，才決定勘察方式，包括目測、敲擊測試及紅外線偵察等。一般設施有滲水，目測已可見天花「撲起」或有水迹，「紅外綫測溫也會見到滲水或空心位溫度不同」。他以1間有8張病床的病房為例，勘察約需45分鐘至1小時完成，「若單靠局方人手，要完成所有公院設施，恐難1個月內完成。」他指，葵涌醫院屬舊式「Rib beam」（肋樑）建築，該院約10年前曾有病房發現5、6條裂痕向肋樑方向裂開，需整幅天花敲下。他又指，業內青黃不接，若年輕測量師培訓或經驗不足，或未意識舊建築問題。

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