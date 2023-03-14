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【晴報專訊】繼上周虛擬貨幣銀行Silvergate及矽谷銀行（SVB）先後倒閉，紐約地區銀行Signature Bank亦被當地金融部門接管，代表一周內已有3間銀行關門，成為2008年金融海嘯以來美國最大宗銀行倒閉事件。美國聯邦政府宣布，將為SVB存戶「包底」，提供存款保障，惟市場預期聯儲局可能暫停加息，有專家亦憂事件演變成「雷曼翻版」。

最少有16間本港上市公司與SVB有業務往來，金管局關注事件發展，惟強調SVB沒在港經營銀行業務，僅設代表辦事處。

金管局關注事件發展，但強調SVB沒在港經營銀行業務，僅設本地代表辦事處。

繼SVB因資不抵債，上周五被美國聯邦存款保險公司接管後，總部設在紐約的Signature Bank亦被紐約州金融監管機構關閉。財長耶倫表明，聯邦政府無意像2008年金融海嘯時般，推出大規模措施救助SVB，但美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司發表聯合聲明，同意為所有SVB存戶提供存款保障，存戶可於當地周一起提取存款，包括款額超出25萬美元保障上限的用戶，而適用於SVB措施亦適用於Signature，強調處置相關損失不會由納稅人承擔。總統拜登指必會向人士追究責任，涉事銀行領導層均會被解僱，將加強監管銀行體系，重申美國民眾及企業可以對銀行體系保持信心。

至少16港上市公司 或受波及

最少有16間本港上市公司與SVB有業務往來，大部分為未有主營收入盈利的生物醫藥股、即「B股」。而昨有至少13間公司發公告稱與SVB有業務來往，當中百濟神州（06160）稱在SVB存放的未投保現金存款約為1.75億美元（約13.7億港元），惟強調公司在多家大型金融機構持多元化現金和投資；另有至少3間公司被Webb-Site網站標示與SVB有業務來往，但至截稿前未有聲明。美圖公司、微創醫療、諾輝健康等最少8間上市公司則表明與SVB沒業務往來。

金管局強調，SVB並沒在港經營銀行業務，僅設本地代表辦事處，加上並非認可機構，不能在港經營銀行或接受存款業務，會續關注事件發展。SVB位於中環的辦公室昨有亮燈，但沒人應門或出入。

滙豐以1英鎊 收購SVB英分支

滙豐控股以象徵性1英鎊收購SVB英國分支，交易已完成，客戶即日起可正常使用他們的存款和銀行服務。滙豐行政總裁祈耀年認為，今次收購對滙豐英國業務極具戰略意義，英財相侯俊偉強調交易是由英倫銀行促成，不涉納稅人金錢。加拿大銀行業監管機構亦宣布接管SVB在當地分支，強調該行未有接受加拿大人存款。

高盛預期，近期連串危機令銀行體系面臨壓力，美聯儲局本月將不會加息，亦稱日後加息路徑將出現「相當大的不確定因素」。彭博亦相信加息速度將放緩。

學者：未來一兩周才關鍵

全球關注今次SVB會否演變成雷曼事件翻版，恒指昨全日升376點，似乎影響未浮現。但浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，若市場因美國政府出手「包底」而認為問題已解決，未免太樂觀，現仍言之尚早，相信未來一至兩星期才是關鍵期，或引發連鎖效應。

恐慌情緒 或延至其他銀行

麥萃才指，美政府只保障了個人存戶，惟未對企業「包底」，「未救晒全世界」，SVB客戶大部分是矽谷精英企業，如初創企業，故今次事件對美國科技圈、生物科技研發等都有直接影響；而恐慌情緒會蔓延至其他銀行，若存戶從細銀行抽走大量資金到較穩健的大銀行，過程中或引發連鎖效應，拖累像矽谷銀行或Signature Bank相近的銀行擠提或資不抵債而現倒閉潮，故美政府出手只是暫減輕風暴的規模，惟影響仍須觀望，視乎市場反應。

至於對本港的影響，麥認為，暫未見香港主要銀行跟SVB有太多業務往來，但對金融市場的間接影響難免。對會否影響聯儲局加息步伐，麥指，加息與否視乎通脹須否受遏抑，現美國通脹未回落至目標水平；不加息或減息以維持金融穩定，2008年金融海嘯亦曾發生，但現面臨倒閉的銀行不是普通流動資金不足的系統性問題，而是信心問題，或幫助不大。

但中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，加息步伐肯定受影響，短期內亦會引發股市波動，但未到「致命性」，倒閉的亦非大銀行，暫時風險可控。







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