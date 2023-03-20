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【晴報專訊】有25年歷史的新巴專營權將於今年7月完結，屆時將正式與城巴合併。為紀念專營權即將結束，新巴將陸續推出4輛噴上傳統「波浪紋」圖案的「復刻巴士」於各區行駛，包括今起開通、首條駛經將藍隧道的過海線690S及694S，後者更是新巴專營權屆滿前最後一條新設常規路線，有多年經驗「694車長」形容，意義重大。

黃池仔（左）形容新綫快捷舒適，可欣賞不同風景，旁為朱海林。

城巴新巴將陸續推出4輛「復刻巴士」行駛各區，車身將噴上經典橙色和綠色「波浪紋」，並印上「光榮告別新巴」字樣。

當中2輛將在今日首航的頭兩班694S線與市民見面，4車之後會分別行駛過海、將軍澳及西九龍區巴士線。

694車長︰見證小孩長大成父母

新巴最初「衝出港島」的巴士線正是來往調景嶺和小西灣的694線，對於最後一條新設巴士線為694S，綽號為「694車長」的車長朱海林形容意義重大。他24年來主要駕駛694線，見證了不少乘客從小孩長大再成為父母，甚至曾有熟客請他吃「紅雞蛋」，他期望能駕駛到694S線，做到「好頭好尾」。

「694車長」朱海林24年來主要駕駛694線，與乘客建立深厚感情。（新巴圖片）

重見「波浪紋」巴士 如再會老友

有40多年經驗的車長黃池仔，近年工作轉為訓練新車長和試駕新線，近期正訓練車長駕駛694S線。他指，新線比694線更快捷舒適，過海僅需15至20分鐘，更可欣賞不同風景，相信能令上班上學的乘客心情更好。他又形容重見「波浪紋」巴士，有如重遇一個失蹤十多年的朋友。

印有「一致服務全城」圖案和字樣的巴士將行駛各區城巴路綫，以宣傳城巴新巴合併。

除4輛「復刻巴士」外，城巴新巴亦會安排車身印有「一致服務全城」圖案和字樣的巴士行駛各區城巴路線，以宣傳兩間公司7月起合併；又計劃向公眾展出多輛經翻新的已退役新巴，讓市民重新回味各種新巴經典設計。











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