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【晴報專訊】呈祥道昨發生嚴重交通意外，一輛九巴沿呈祥道往葵涌方向行駛期間，於清麗苑對開的分岔路剷上路中分隔石壆，導致巴士傾側，車上乘客一度被困，要由消防員救出，合共44名乘客因傷送院，涉事九巴車長因涉嫌危險駕駛被捕。

九巴指，該車長駕駛相關路線逾2年，事發時為其第2轉車。警方稱，將從多方面包括事發時車速、司機精神狀態及駕駛態度等調查意外原因。

九巴呈祥道撞壆，44乘客送院，另30人在場接受初步治理。

事發昨晨約9時40分，據網上片段所見，一輛沿呈祥道駛往荃灣西站的290A線九巴，在清麗苑對開分岔路突剷上分隔石壆，導致左邊車頭嚴重毀爛、車門飛脫，左後方車身亦被拋至離地，碎片散落鄰近行車線並波及另一輛私家車，全車向右傾側並冒出大量白煙。有乘客稱，有人在意外後被拋前或跌倒，亦有長者感呼吸困難，有乘客使用車廂內的救生錘打破車門逃生。網上亦有片段拍到有乘客從逃生門離開。巴士至下午1時許由吊車移離石壆後拖走。

消防處助理消防區長梁建明指，因巴士有翻側風險，須出動坍塌搜救專隊人員先以繩索和支架固定車身才進行救援，而14名下層乘客已自行逃生，人員遂協助救出58名上層乘客及4名行動不便長者，強調因巴士傾側幅度較大，貿然移動上層乘客有風險，故當時呼籲乘客留在原位以防巴士失平衡，過程中有派員了解上層乘客情況。

巴士當時連同司機共77人，其中約30人經初步治理後毋須送院，另介乎23至87歲的23男21女分別送往4間醫院，主要涉頸痛、手和臉部擦傷等，部分人是撞到上層擋風玻璃。54歲鍾姓男司機未有受傷，並在路旁接受調查，其後他以涉嫌危險駕駛被警方拘捕，後獲准保釋。

第2轉出事 車長駕路線逾2年

警方西九龍總區交通部特別調查隊督察陳栢祺強調，現場非交通黑點，事發路段限速70公里，將調查事發時的車速、司機精神狀態和駕駛態度等。對有消息指司機事發後一度昏迷，他指事發後司機可與救援人員對答。

54歲鍾姓車長（電視新聞截圖）

九巴指，涉事車長駕駛相關路線逾2年，上周六（18日）為其休息日，昨晨6時40分開首轉車，事發為第2轉車，涉事巴士上周四（16日）完成定期檢測，事後已派員到醫院慰問傷者，將全力協助警方調查。







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