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【晴報專訊】行會昨通過港鐵票價可加可減機制檢討方案，應外界訴求加入票價調整跟港鐵香港物業利潤掛勾，最高可帶來0.8%減幅，即比近年特別扣減僅多0.2個百分點；另將近年累積的2.85%延後加幅，有4成加幅「一筆勾銷」，其餘再延後到明年。今年港鐵加價有待下周二公布的運輸業工資指數推算才能落實，惟運輸及物流局局長林世雄昨稱，假設數字為3.9%，代入方程式後，再計算連串特別扣減，港鐵將要加價2.45%。

另罰款機制亦有調整，單一事故最高罰款增至4,000萬，繁忙時間或3小時以上延誤罰款再「加碼」，令港鐵去年罰款增至逾億元，可在4至5月推4日「半價乘車日」。

林世雄

原有票價調整機制方程式中，通脹及運輸業工資指數安排不變，但由2017/18年度起訂為0的生產力因素，改為與香港物業發展利潤掛勾，視乎利潤水平減0.6%至0.8%；以去年港鐵香港物業賺104億為例，可減最多0.8%。翻查資料，港鐵在17/18至22/23年度提供0.6%特別扣減，林世雄強調，近年特別扣減無影響基本票價，但新安排下，「（生產力因素扣減）是以後生生世世都減，往後營運50年都會減。」

繁忙時段事故罰款加2成 單一上限4000萬

林世雄稱，在新機制下，假設未公布的運輸業工資指數為3.9%，再加上去年有0.5%加幅因幅度太小而撥入今年，而近年因應負擔能力的「封頂」機制、即加幅不可高於上年第4季家庭住戶入息中位數變幅，有累積2.85%加幅，將有1.2個百分點作特別扣減，永不追加，其餘順延到明年，港鐵另提供0.2%自願延後，結果計算中今年港鐵將加價2.45%。不過，若按新舊公式計算，3項因素組成基本加幅，分別為2.15%和2.35%，即只差0.2個百分點。但林強調，0.2個百分點將影響港鐵票價收入，後者本身「唔係細數目」。

另港鐵近年事故頻生，罰款上限亦會調整，早晚繁忙時間事故罰款加2成，延誤逾3小時或以上亦增最少300萬元，單一事故罰款上限則由2,500萬元增至4,000萬元。若以新方法計算，去年罰款由6,550萬增至逾億元。港鐵香港客運服務總監楊美珍稱，罰款若滾存至2,500萬元，便會「擇日」提供半價乘車優惠，目前已定於下月及5月的兩個周六、日提供。對罰款維持延遲31分鐘起計，林稱是避免港鐵前線有太壓力致反效果。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，新機制減幅出手太低，未能擺脫「賺百億仍加價魔咒」，亦對無取消隔年累積加幅感失望。議員田北辰亦批評利潤掛勾減幅「力度帶侮辱性」，罰款機制無提及高層花紅，現等於「市民罰自己」，受事故影響打工仔無法直接受惠於半價。

被批出手低欠力度 檢討淪「小修小補」

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量坦言，港鐵作為上市公司，必同時考慮投資者利益，料生產力因素最多減0.8%是為避免經濟好時都不能加價，影響長遠經營，認為市民若不滿港鐵「賺太多」，可買港鐵股票「對沖」。中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，港鐵一向以物業利潤補貼車務，不能視加價為「大罪人」，但新機制複雜，對市民非好事，物業收益亦有完的一日」，認為港鐵可用若干利潤設票價穩定基金，或由政府直接用每年收取港鐵近60億元股息中扣除。

林世雄昨強調新安排下加幅遏低達3.85%，但港鐵票價結構關注組成員紀俊安質疑，數字極有「水份」，大部分非來自公式計算變動，亦無說明如何釐定生產力因素扣減幅度，質疑只是延續近年的0.6%扣減，「美其名係同物業利潤掛勾」，積壓延後加幅甚至令基數變大。他稱，理解港鐵若大幅變動方程式或要通過股東大會，要完全撇除延後加幅亦有困難，令今次檢討淪為「小修小補」。







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