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【晴報專訊】由上屆政府已展開討論的「三隧分流」方案昨終出爐。運輸及物流局局長林世雄表示，調整將分「兩步走」，首階段實施「633方案」，將在8月2日政府收回西隧專營權後實施，西隧私家車收費將減至60元，而紅隧及東隧則加至30元；而三隧的士全日收費則劃一25元；但年底前將推出「不同時段不同收費」方案，平日早晚繁忙時段紅隧及東隧收費將增至40元，西隧維持60元；其餘非繁忙時段，日間一律收30元、晚間7時過後則收20元。

當局冀新方案可改變車主出行習慣，並將現時紅隧和東隧的車龍分別縮短最少1公里和0.5公里，而繁忙時間三隧私家車流量可減1成。相關調整草案下周將提交立法會首讀。

林世雄指希望藉8月接收回西隧後理順3條隧道收費，首階段西隧私家車收費將由目前75元減約2成至60元，紅隧和東隧車則劃一收30元，即分別加價5成和2成；的士則全日劃一為25元，其他車種隧道費則維持不變，代表西隧隧道費將全線下調，減幅最高達75%。

的士全日劃一收費$25

當駕駛者適應後，年底前再推「不同時段不同收費」，周一至周六早上7時半至10時15分、及下午4時半至晚上7時為繁忙時段，私家車西隧收費維持60元，紅隧和東隧收40元；其餘時段日間劃一收30元，周日及公眾假期日間統一收25元，晚間則周一至日都均為20元。另的士收費維持25元，貨車、巴士等商用車劃一為50元。

林強調方案非為多收隧道費，強調三隧平均有8成時間是減價，且考慮紅隧東隧現時繁忙時段車龍常延伸至兩邊出入口附近地區，令非過海市民和商用車遭波及，相信方案可令駕駛人士改變出行習慣，「如他在家吃早餐，還是早些過海在上班附近地方吃早餐，令過海費用減少呢？」惟香港汽車會會長李耀培質疑，「如車主早點出門過海吃早餐，泊車及出外用餐費可能比省下的隧道費更多，得不償失。」

運輸署署長羅淑佩預料，新機制實施後，能縮短紅隧車龍1至1.5公里，東隧車龍亦有望減0.5公里。按當局前年第4季數據，每日約6小時的上下午繁忙時間，三隧總車流量共達9.3萬架次，高峰期更達9.6萬；去年第5波疫情，流量大幅回落至約8萬，現復常再回升至約9萬水平。

冀紅隧車龍縮1.5公里

當局料三隧分時段收費後共減最多1成車流量。對晚間非繁忙時段劃一收20元，會否僅令晚上「繁忙時間」推遲，署方承認不排除塞車延至晚上7時後，但強調如駕駛者日間不駕車，就不會有晚上回程車。至於西隧仍維持較高收費，林世雄指新界西北有300萬人口，若西隧定價降至紅隧東隧水平，引發車流會令三隧都吃不消。對不於8月即分時段收費，他指接收西隧後有相當大改變包括配合易通行使用，盼循序漸進。

下一頁 西隧減得少 繁忙時段長 劃分太複雜 駕駛者批兩方案均難分流







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