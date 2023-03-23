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【晴報專訊】港鐵新票價調整機制與本地物業利潤掛勾，提供0.6%至0.8%扣減，有質疑相關扣減「小恩小惠」，未能紓緩加幅，更有聲音指是否應跟「基本業務利潤」掛勾。運輸及物流局長林世雄昨稱，港鐵車務營運涉龐大開支，利潤不高，近年甚至虧損，加上鐵路開始老化，未來要投放資源維修，故若以此作基準，將令車務營運部分可能得出「負數」。

（資料圖片）

對有意見指過去11年港鐵物業發展利潤，有8年是50億元以下，新機制僅可扣減0.6%，與過往「生產力因素」扣減幅度相若。林強調，相關扣減有時限性，到今年已「歸零」，重申現時扣減方案是基本票價調整，是「生生世世」。但議員田北辰認為，以整間公司利潤包括海外業務收益掛勾是最公道，現時單純本地物業利潤計算，是「計婆乸數」。

另有指港鐵有機會可透過與發展商協調，將每年物業利潤控制在50億內，令車費扣減幅度降低。港鐵香港客運服務總監楊美珍強調，港鐵有嚴謹會計和財務監管，以行之已久方法入帳。







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