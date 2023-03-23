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【晴報專訊】文化、藝術及體育活動全面重啟。康文署昨簡介今年重點項目，由下月揭幕的香港流行文化節打響頭炮，除重塑一代巨星張國榮和梅艷芳金曲，更有電車載市民重遊中西區電影拍攝場地；維園在中秋也會搭大戲棚連演13場經典粵劇，寄寓本港走出疫情與民同樂。而科學館今年第二季則增設「古生物展廳」，展出3.5米高猛獁象等。

康文署署長劉明光（中）冀活動鞏固香港文化交流中心的地位

康文署署長劉明光指，隨本港開關，海外文化及藝術交流熾熱，單計本周末召開的博物館高峰論壇，已吸引逾2,000人報名，當中四分一來自外國和內地。加上6月開展的中國戲曲節、7月開始的國際綜藝合家歡，及10月起的新視野藝術節復辦，海外藝團來港演出已100%回復疫前水平。他指，疫下一直與海外藝術家保持溝通，最大挑戰是檔期安排，但著名大提琴演奏家馬友友、紐約愛樂樂團已落實來港，料今年會有更多外地表演者在港演出。

多區大會堂供樂隊Busking

至於首屆香港流行文化節已確定約20項活動，包括7個表演節目、4個專題電影及4個專題展覽，除了由年輕歌手重新演繹張國榮和梅艷芳金曲，5月也會開放多區大會堂予年輕樂隊Busking（街頭表演），還有24個電車團接載市民和遊客重遊中西區電影拍攝場地，更有電影人暢談幕後製作秘辛。本港更與駐港韓國文化院合作，在11月中大搞韓劇歌曲音樂會，現時正邀請歌手參與。對於以80年代紅星為主題被指落伍，署方解釋冀以旅客及港人認知度高的明星開鑼，未來流行文化節亦可用具本土特色的功夫片、武俠片、金庸小說等為主題。

首屆香港流行文化節包括20項活動，當中包括年輕歌手重新演繹張國榮和梅艷芳金曲。

電車團重遊中西區電影拍攝場地

為祝賀本港走出疫情，署方在9至10月更會在維園搭建大戲棚，連演13場傳統粵劇棚戲，每場可容納約500至600人，票價「不會太貴」，冀與民同樂。

科學館展出恐龍巨獸化石

同時多間博物館及康體設施會更新，科學館今年第二季開常設的「古生物展廳」，除有恐龍、海底古生物化石，更有3.5米高猛獁象展出。年底則與倫敦科學博物館合作設「科幻旅航」新展，闡述科技發展進程。

全港運動會亦會復辦，今年下半年將展開地區選拔，料明年正式開賽，今年設8個體育項目，並增設運動攀登、滑板及霹靂舞等新興運動為示範項目，且擬增更多18歲以下分齡組別，以吸引年輕人參與。劉指，每年運動會後均會檢討，若項目受歡迎，或可成為正式項目。











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