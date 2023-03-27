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【晴報專訊】據醫管局數據，本港近3,000名病人正等候器官移植，但過去3年因疫情，器官捐贈數字卻呈下降趨勢。醫務衞生局局長盧寵茂昨表示，正與內地商討跨境器官移植恒常化，若器官移植輪候系統有捐贈的器官在當地找不到適合配對，就可跨境捐贈。

移植學會昨舉辦器官受贈者感恩大會，向捐贈者及醫護人員致謝。

港近3000病人正輪候

移植學會時隔3年，再次舉辦器官受贈者感恩大會，約300名受贈者及其家人出席，向捐贈者及醫護人員致謝。盧寵茂表示，現時本港器官捐贈名冊有35萬名登記者，仍有提升空間。他提到本港一名4個月大女嬰芷希，早前獲內地一名腦幹死亡幼童捐出心臟並成功移植的個案，指內地的器官移植技術已達至國際水平，能夠與本港接軌，期望兩地互換器官捐贈可以恒常化，幫助更多病人。

他透露，早前訪京期間曾到訪中國器官移植發展基金會，談及香港與內地的器官互換機制，將兩地未能成功配對的器官跨境捐贈，考慮到兩地運輸安排，現時構思是作第二層分配，當本地器官無法在本地的輪候系統上成功配對，才會啟動與內地的配對機制，跨境捐贈，醫管局正與內地相關單位溝通，期望盡快將機制恒常化。

3年疫情捐贈數字跌

移植學會會長馬錦文表示，過去3年受疫情影響，器官捐贈數字有下降趨勢，促政府全面檢視現時移植服務，以提升捐贈率，如加強社區教育和醫護培訓，提早識別潛在捐贈者。

捐贈者家人Sandy表示，父親某日清晨被發現呼吸有異樣並毫無反應，送院搶救後2日內便不幸去世，但想到爸爸生前樂於助人，與家人商議後決定捐出器官。她呼籲更多人成為捐贈者，幫助面臨器官衰竭的病人。53歲的心臟移植受贈者徐嘉樂於8年前患上心臟衰竭，等候了4次才等到合適心臟，冀有更多人加入器官捐贈行列，或可縮減病人煎熬的等待時間。60歲林來德早於20多年前因原發性膽管炎而致肝臟衰竭，當時才30多歲，「記得都有4、5次要去到醫院stand by」，到2020年中已打算開始準備自己身後事，翌年終等到合適肝臟，現在終可努力過正常生活，多吃東西養好身體。







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