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【晴報專訊】政府昨透露，執法部門在過去10年接獲涉違反《商品說明條例》的投訴多達11.4萬宗，其中海關佔約7.2萬宗，大部分涉及虛假商品說明，惟整體約一半個案因資料不足而未能跟進。

有議員則質疑去年成功檢控和定罪的網購不良營商個案僅各5宗，當局解釋涉及搜獲證據能否協助起訴。

截至上月底，海關共接獲72,008宗涉違反《商品說明條例》投訴。（資料圖片）

商經局副局長陳百里昨出席立法會經濟事務委員會會議時透露，截至上月底，海關共接獲72,008宗涉嫌違反《商品說明條例》投訴，當中逾5.26萬宗涉「虛假商品說明」，其次是「不當接受付款」佔約1.25萬宗，但共約3.4萬宗因乏資料未能跟進；如連同通訊辦及消委會的投訴個案，總數達11.4萬宗。

88人被判監 最長囚27月

他稱，在海關約2,322宗可處理個案中，97%已完成調查，包括1,048宗以簽署承諾書或發警告信方式完成，並就714宗個案進行檢控，成功定罪率達92%，88人被法庭判監，最長判囚2年3個月。

海關助理關長（情報及調查）胡偉軍指，涉及服務的投訴下滑，如2019年時錄得逾4,600宗投訴，但去年已跌至約2,000宗，又強調海關會優先處理涉及重大公眾利益的個案。

批發及零售界議員邵家輝在會上重申「正貨正品不騙人」對本港非常重要，一宗欺騙旅客的個案都嫌多；陳百里稱，海關快速行動隊會加強派員在旅遊熱點巡查及派發宣傳單張，接到投訴後會即時處理。

網購檢控比例過低 政府指視乎蒐證

航運交通界立法會議員易志明則關注涉網購不良營商手法的執法數字偏低，如去年相關舉報有1,824宗，但檢控和定罪個案分別僅5宗。陳百里承認網購案件檢控比例過低，他解釋因要視乎搜獲的證據能否協助刑事檢控。







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