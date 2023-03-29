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【晴報專訊】港鐵首次按檢討後的可加可減機制調整票價，據昨公布的去年12月運輸業工資指數按年增3.6%計算，今年將可加價2.3%，是4年來首次加價，料新票價6月生效；而對上一次加價為2019年加3.3%。

港鐵估計9成乘客每程車車費上調4毫或以下，新車費表容後公布；按推算，車費貴過21.7元才有機會加超過4毫。有議員重申，不滿港鐵加價，機制檢討結果「新不如舊」，尤其與港鐵利潤掛勾僅帶來0.2%額外減幅，對比巨額盈利市微不足道。

港鐵新車費表及實施日期，稍後才正式公布。

行政會議上周二通過票價調整檢討結果，而政府統計處昨公布，去年12月運輸業名義工資指數按年升3.6%，若連同去年12月通脹2%代入新方程式，再計算一系列特別安排，便可得出今年6月加幅為2.3%。港鐵隨即確認有關加幅，並預計本年度有9成乘客車程的車價將上調4毫或更少。

港府：按年加幅已減6成

今次是港鐵4年來首次加價，亦是首次按新機制計算調整幅度，新機制取消自2017/18年度提供的0.6%特別扣減，改將「生產力因素」與港鐵的香港物業發展盈利掛勾，視乎幅度提供0.6%至0.8%扣減。按2.3%加幅推算，23.7元以上車程才有機會加超過4毫，惟以往個別加幅不一，實際有待港鐵公布。港鐵稱，正計算個別車程票價變化，完成所需行政程序，包括向政府提交由兩名獨立專家發出票價調整計算符合機制規定的證明書後，會正式公布新車費表及實施日期。

運輸及物流局重申，若連同1.2%票價特別扣減，另有1.85%加幅延後，按年加幅已減低6成；惟換言之，若非今年再提供額外扣減及押後部分加幅，靠新機制的固定組成部分計算，加幅仍達5.35%，是兩鐵合併以來第二高，僅次於2012年加5.4%；若以舊方程式計算則要加5.5%，意味新機制只帶來0.2個百分點額外扣減。雖然機制設負擔能力上限，一般參考前一年第4季家庭住戶每月入息中位數的按年變動，惟因去年已按機制凍價，故改為考慮去年第4季與2020年同期的變動，即高達9.43%，意味加幅不足以啟動「封頂」機制。

盈利巨扣減微 議員批無稽

運輸物流局局長林世雄上周曾形容，新機制減了基本票價，形容是「生生世世都減，往後營運50年都減」，但立法會交通事務委員會主席陳恒鑌質疑，加價2.3%同樣是「生生世世地加」，而機制本身已有0.6%扣除，反問額外0.2%是否要50年才看到作用，直指檢討結果「新不如舊」，更擔心勞動力不足會拉高工資，未來繼續加價。委員田北辰亦批評，港鐵只是將部分累積加幅延後，不「加到盡」，但物業賺500億、1,000億甚至5,000億都只能有最多0.8%扣減，安排「無稽」，認為應一直遞增。

與港鐵利潤掛勾僅帶來0.2個百分點額外扣減，惹議員不滿。

港鐵重申，兩鐵合併以來，平均每年加價幅度均低於同期通脹，又指綠色專線小巴轉乘優惠由今年第4季起，折扣額會由每程3毫增至5毫，同時續提供恒常車費優惠。







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