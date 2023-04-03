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【晴報專訊】周三就是清明節，孝子賢孫今年終可防疫「解禁」下與親友掃墓。多區紙紮店指，今年市民購紙紮品出手闊綽，人均消費約300元，也有人花數千元，惟因復活節外遊者眾，銷情未回復至疫前水平。

「俊城行」的大餐有長腳蟹、壽司及鮮魚等供選擇。

往年疫下拜祭先人困難重重，不少市民都擔心先人過去3年「無啖好食」，故長腳蟹、龍蝦等「海鮮大餐」紙紮品最受歡迎；陽間面對經濟不明朗，市民也憂陰間財源緊絀，紙紮商廈、銀行大廈應運而生，冀讓先人都能增財富保值「自救」。

「明生行」吳小姐指今年多了客人揀商住大廈，予先人收租增收入。

今年是疫後首個無限聚令及口罩令的清明節，孝子賢孫終能聯同親友一家大細拜祭先人。多區紙紮店指，今年市道好轉。在西環的「明生行」東主吳小姐指，今年客人出手大方，人均消費約200至300元，有人花千多元買祭品，「因為可同親友一同上香，香燭銷量較去年多1倍。」另一間紙紮店「俊城行」老闆杜千送則指，人均消費約百多至300元，但客人增約20%，「不用戴口罩、唔怕畀人拉，加上今年閏月，不少市民提早1個月去拜山，銷情樂觀料有10%增長。」位於觀塘的「坤記衣紙舖」負責人夏先生謂，以熟客生意為主，人均消費約百元，較之前略增，已做回疫前的生意額水平。

「俊城行」老闆杜千送指客量多了20%

人均消費約300 高見數千元

不過，也有店主指生意仍未回復，西環「寶泰行」老闆關永浩稱，人均消費由百多至數千元不等，但生意以熟客為主，且運費略增5%，生意持平。「悅城行」東主李小姐亦指，因不少人趁復活節假外遊，消費較滯後，「暫時每個客都只係買幾十至百多元。」元朗「祺麟店紙料扎作香莊」東主冒卓祺指，人均消費約300至400元，市民買祭品相對簡單，只用「基本嘢」。

惟因憂先人在疫下3年「無啖好食」，今年紙紮食品大受歡迎，包括長腳蟹、龍蝦、壽司、點心、甜品等；另不少市民欲為先人添衣，仿名牌手袋及衫褲也是熱門之選。冒卓祺指，衣着及實用品最多人買，「輪椅、電視及茶具都有；另因不少先人在生時也有養寵物，紙紮寵物狗也受歡迎。」

對經濟前景的憂慮，亦「蔓延」至陰間，除金銀、外幣等傳統「保值品」，不少孝子都為先人「買樓收租」。長沙灣「浚興衣莊」負責人蘇太指，除洋樓別墅，銀行大廈、商業大廈也受追捧，「燒間銀行畀先人，等佢哋喺陰間可以錢搵錢。」「明生行」吳小姐指，過去多人燒別墅，今年多了人揀商住大廈，「下面有地舖，上面有寫字樓或住宅單位出租，等先人多啲收入。」







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