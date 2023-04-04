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【晴報專訊】中五公社科內地考察首發團昨晨出發，約250名師生，在西九站乘高鐵前往廣州和深圳考察2日1夜。教育局局長蔡若蓮稱，逾20個不同主題考察團將陸續出發，預計8月底前有逾4萬名學生參與。

考察團到訪廣州永慶坊，參觀粵劇藝術博物館。（政府新聞處）

有中學稱，為免影響學生課堂及考試進度，趁復活節假期帶領中五同學往內地考察；亦有中學因有同學未辦好回鄉證，而要延至6月底才出發。

政務司司長陳國基（右二）及教育局局長蔡若蓮（右）往高鐵站送行（政府新聞處）

昨有約250名來自新界鄉議局元朗區中學和漢華中學的公社科師生出發到廣州市，先往執信中學出席啓動儀式，參與課堂活動、與當地學生共進午餐和遊覽校園，之後前往景點，認識當地歷史、文化和科技發展，今傍晚返港。有參與學生指十分興奮，盼在當地結交新朋友。昨晨到高鐵站送行的政務司司長陳國基指，冀所有高中生都有機會考察一次，了解國情和國家最新發展，發掘個人興趣，助入大學更易選科。蔡若蓮則稱，逾40個考察團將陸續出發，預計8月底前有逾4萬名學生參與。

考察團到訪廣州市執信中學，成員與該中學學生一起上藝術課。（政府新聞處）

考察團與執信中學學生共進午餐（政府新聞處）

創知中學校長黃晶榕指，公社科考察團將於下周三（12日）出發到肇慶3日2夜，共109名中五生和13名老師參與，會與當地師生交流和參觀名勝古蹟，包括七星岩等；團費由教育局全額資助。學生每晚要總結學習體驗，回港後則要在周會分享考察成果和撰寫專題報告。他形容，本月4至16日為復活節假期，故不怕影響課程進度；又透露局方稍後擬邀請本月出發的學校向全港師生分享經驗。佛教沈香林紀念中學校長呂恒森則稱，該校公社科考察團6月底才出發，以待學生完成期末試和辦理證件，全級中五生及老師約80至90人將即日來回深圳。

遊學團復常 赴英星阿聯酋等

除公社科考察團，有旅行社指，疫下停了3年的學校遊學團，今年亦恢復。新華旅遊助理總經理尤滿意說，今年學校開團反應踴躍，目的地遠至英國、阿聯酋等，本月有20團出發，最早1團月中往上海，「與疫前相比，遊學團增逾30%，以大灣區最明顯。」愛達旅遊遊學部經理潘家華稱，今年學校團需求勁，本月有約10至15團，廣東省為主，5月和6月則分別有約10團和20至30團。永安旅遊高級經理（遊學部）潘敬仁指，有中學本月全級130人赴新加坡遊學4日，日韓及大灣區等今年亦受歡迎。







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