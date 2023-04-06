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【晴報專訊】內地團近日因食團餐而「逼爆」土瓜灣、紅磡一帶。為分流旅客，本來停泊在北角的「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳，昨駛至觀塘汽車渡輪碼頭，接待3個內地團共約50人，並提供7餸1湯連白飯，每人64元，惟因團友早已付團費，故今次膳食費由接待社補貼。

內地團登船用膳，有團友指很開心，但用膳時間略短。

昨日所見，團友用膳約15至20分鐘後，便到上層甲板欣賞海景和拍照留念。業界冀船上團餐每日可分流1,000至2,000名旅客，惟以最平團餐計，每人膳食費要貴5成。

「洋紫荊維港遊」指盼繼續接待團客，希望政府開放更多碼頭供停泊。

「洋紫荊維港遊」昨起一連3日於中午時段提供內地團餐，在觀塘汽車渡輪碼頭分2輪啟航，首輪中午12時至12時45分，次輪下午1時半至2時15分，每輪約45分鐘，提供4個價位的套餐，每位分別為64、90、130和160元，最貴餐有蠔皇鮑魚扒時蔬、避風塘炒蟹等。船上全層共有32張枱，每輪最多可接待約300人，整個午市料可分流約600名內地旅客。

負責人：每次最少15圍才回本

3個內地團昨午登上「洋紫荊維港遊」用膳，團友來自黑龍江、湖南、山東濟南等，共佔5圍，每圍10至12人。所有團友登船後，觀光船提早約15分鐘啟航，並在維港航行一圈，而3團都選擇最平的64元團餐，有7餸1湯連白飯，餸菜包括油麥菜、咖喱雞球、胡椒豬肚、麻婆豆腐等。團友用膳約15至20分鐘後，便到上層甲板欣賞海景。

來自黑龍江的黃先生稱，參加港澳3日團費用約2,600至2,700人民幣，昨來港首日在海上吃飯很開心，惟認為用膳時間略短。來自湖南的楊先生說昨是來港第3日，之前在酒店用膳，沒聽聞有內地團要流落街頭吃飯盒，暫亦沒遇到相關情況，其團費約千多元人民幣。

「洋紫荊維港遊」營運總監葉定國指，上周決定在觀塘碼頭接待內地團，助解決九龍城區內地客逼爆問題，惟坦言每次要接待最少15圍才回本；而昨因清明節旅客較少，只辦了1輪5圍，今後會多與旅行社溝通，長遠盼繼續接待團客，並籲政府開放更多碼頭供停泊。

昨船上用膳費 須接待社補貼

旅議會主席徐王美倫稱，相信大部分接待社將選擇較平套餐，「每位1餐本來45元，即使選擇64元餐，每人用膳成本已加價50%。」她指，因團友早已繳付團費，故昨船上用膳費由接待社補貼。五一黃金周將至，來港內地客屆時或倍增。香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖盼「洋紫荊維港遊」可每日在2至3萬名內地客中，分流到1,000至2,000人食團餐。徐王美倫則盼「分流到幾多得幾多」，又補充指上月起已有8至10間餐廳有興趣接內地客，惟餐價較貴，每人60至100元，仍在接洽中。







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